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11:24 23.11.2024

Держприкордонслужба України підтвердила блокування поляками ПП "Медика-Шегині"

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Держприкордонслужба України підтвердила блокування поляками ПП "Медика-Шегині"

Польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" в суботу о 10.00, підтвердила Держприкордонслужба України.

"За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин із можливим продовженням", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі.

За їхніми даними, наразі скупчення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну перебуває близько 150 вантажівок.

"Нагадаємо, на в'їзд до Польщі не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни. На виїзд із Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Раніше про блокаду вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині" написали польські ЗМІ.

Теги: #блокування #польські_фермери #вантажівки

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