Події

11:31 10.05.2024

Перед ПП "Долгобичув-Угринів" на польському кордоні розпочався одноденний страйк - Держмитниця

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Перед ПП "Долгобичув-Угринів" на польському кордоні розпочався одноденний страйк - Держмитниця

У п'ятницю, 10 травня, перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів" на польському кордоні пройде одноденний страйк на вантажних напрямках, повідомляє Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

На пасажирському напрямку автомобілі та автобуси переміщатимуться безперешкодно.

Теги: #страйк #пункт_пропуску

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