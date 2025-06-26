Інтерфакс-Україна
Події
15:54 26.06.2025

У ПП "Угринів" тимчасово припинено рух

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У ПП "Угринів" тимчасово припинено рух

У пункті пропуску "Угринів" тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів через технічні несправності в базі даних, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у ПП "Угринів" в обох напрямках. Роботи з відновлення вже тривають. Враховуйте цю інформацію при плануванні поїздки", - йдеться у повідомленні ДПСУ у телеграмі у четвер.

У ДПСУ зазначили також, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло: пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.

"Станом на зараз фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів". "Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг", - додали у Держприкордонслужбі.

Теги: #угринів #призупинення #пункт_пропуску #рух

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