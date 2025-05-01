Інтерфакс-Україна
Події
15:08 01.05.2025

В ПП "Корчова – Краківець" з 8 травня до середини червня знизиться пропускна спроможність через ремонт

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В ПП "Корчова – Краківець" з 8 травня до середини червня знизиться пропускна спроможність через ремонт

В пункті пропуску (ПП) "Корчова - Краківець" з 8 травня до середини червня можливе тимчасове зниження пропускної спроможності в зв'язку з дорожніми роботами, повідомила Державна прикордонна служба України.

"За інформацією польської сторони, з 8 травня до середини червня 2025 року на території пункту пропуску "Корчова – Краківець" триватимуть дорожні роботи. Заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського з боку Польщі", йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграмі у четвер.

Зазначається, що у зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Крім того, як повідомляє Держприкордонслужба, триває реконструкція й у пункті пропуску "Шегині" з українського боку.

"Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: "Смільниця", "Нижанковичі", "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів"", - наголосили у Держприкордонслужбі.

Теги: #ремонт #пункт_пропуску

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