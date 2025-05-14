Інтерфакс-Україна
Події
14:23 14.05.2025

Рух автотранспорту через ПП "Ягодин-Дорогуськ" здійснюється безперешкодно – посольство

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Посольство України в Польщі повідомило, що апеляційний суд міста Люблін ухвалив рішення про заборону проведення протестних акцій поблизу пункту пропуску "Дорогуськ", станом на 9:00 середи рух автотранспорту через ПП "Дорогуськ–Ягодин" здійснюється безперешкодно.

"13 травня 2025 року Апеляційний суд міста Люблін ухвалив рішення, згідно з яким юридичної сили набула постанова війта гміни Дорогуськ про заборону проведення протестних акцій поблизу пункту пропуску "Дорогуськ". Це рішення є важливим кроком до відновлення стабільної роботи критично важливих логістичних маршрутів між Україною та Республікою Польща, які мають ключове значення для забезпечення економічної стійкості України в умовах збройної агресії Російської Федерації, що триває", - йдеться у повідомленні посольства на сторінці Facebook.

Посольство завдячило "усім сторонам", які доклали зусиль для вирішення ситуації шляхом діалогу та з дотриманням вимог чинного законодавства.

Як повідомлялось 12 травня, польські протестувальники змогли заблокувати роботу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на українсько-польському кордоні, домігшись скасування заборони на проведення акції протесту в суді.

Теги: #польща #дорогуськ_ягодин #пункт_пропуску

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