Інтерфакс-Україна

Події

14:32 20.03.2025

КПП "Лужанка - Берегшурань" не працюватиме зранку 21 березня

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КПП "Лужанка - Берегшурань" не працюватиме зранку 21 березня

Контрольний пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні не працюватиме з 7:00 до 10:00 21 березня 2025 року через роботи зі встановлення та підключення систем резервного живлення, повідомляє Державна митна служба України.

"Відповідно, тимчасово у пункті пропуску буде відсутнє електропостачання та призупинено митний контроль громадян і транспортних засобів. Просимо врахувати дану інформацію та, за можливості, обирати для перетину кордону інші міжнародні переходи", - наголосила служба у Телеграм-каналі у четвер.

Раніше ДМС попередила про часткове обмеження з 24 березня 2025 року проїзду транспортних засобів смугою в напрямку "в’їзд в Україну" "Ягодин - Дорогуськ", через ремонт цементобетонного покриття Службою відновлення та розвитку інфраструктури України.

Теги: #призупинення #пункт_пропуску

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