Події
21:50 08.08.2025

Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю, яка може бути використана в Секторі Гази

Уряд Німеччини призупинив експорт оборонного обладнання до Ізраїлю, яке може бути використане у Секторі Гази, у зв’язку з планами ізраїльської армії розпочати наступ у цьому регіоні, заявив федеральний канцлер Фрідріх Мерц, повідомляє Tagesschau.

"До подальших розпоряджень не буде дозволено жодного експорту військового обладнання, яке може бути використане в Секторі Гази", – наголосив він, пояснивши рішення "ще більш жорсткими військовими діями ізраїльської армії в Секторі Гази, рішення про які було прийнято ізраїльським урядом минулої ночі".

Мерц підкреслив, що Берлін глибоко стурбований стражданнями цивільного населення та закликав Ізраїль забезпечити повний доступ гуманітарної допомоги, зокрема для організацій ООН та інших неурядових установ.

Як повідомляє видання, міністр фінансів і віце-канцлер Ларс Клінгбейль назвав рішення правильним. "Гуманітарні страждання в Газі нестерпні. Ізраїльський уряд несе велику відповідальність за гуманітарну ситуацію в Газі. Саме тому гуманітарна допомога повинна бути допущена в Газу якнайшвидше і в повному обсязі", – зазначив він.

Співголова партії "Зелені" Франциска Брантнер привітала крок уряду, але наголосила, що цього недостатньо. "Німецький уряд нарешті починає діяти і зупиняє постачання зброї, яка може бути використана в Газі. Я дуже вітаю це, але це може бути лише першим кроком", – сказала вона.

 

