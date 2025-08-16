"Дія" призупинить низку сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту

Застосунок "Дія" призупинить низку сервісів у суботу, 16 серпня, з 20:00 до 08:00 понеділка, 18 серпня, через планові оновлення реєстрів Міністерства юстиції України.

"З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у Дії буде недоступна – Мін’юст планово оновлюватиме реєстри… Під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними", – повідомили на порталі "Дія".

За інформацією, недоступні будуть такі послуги:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;

Дія.QR;

єВідновлення;

Бронювання працівників;

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;

Перереєстрація авто;

Актові записи про зміну імені;

Актові записи про народження;

Актові записи про шлюб;

Актові записи про розлучення;

Свідоцтва про народження;

Витяг про місце проживання дитини;

Заява про субсидію;

єМалятко;

Державна реєстрація прав на нерухоме майно;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Витяг з ЄДР;

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;

Зміна місця проживання;

Заяви до міжнародного Реєстру збитків;

Гранти єРобота;

Будівельні послуги;

еПідприємець;

єОселя;

єДекларація;

Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Команда "Дії" радить скористатися послугами заздалегідь або після оновлення.

Про відновлення послуг буде повідомлено додатково.