16:44 16.08.2025

"Дія" призупинить низку сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту

Застосунок "Дія" призупинить низку сервісів у суботу, 16 серпня, з 20:00 до 08:00 понеділка, 18 серпня, через планові оновлення реєстрів Міністерства юстиції України.

"З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у Дії буде недоступна – Мін’юст планово оновлюватиме реєстри… Під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними", – повідомили на порталі "Дія".

За інформацією, недоступні будуть такі послуги:

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;
  • Дія.QR;
  • єВідновлення;
  • Бронювання працівників;
  • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
  • Перереєстрація авто;
  • Актові записи про зміну імені;
  • Актові записи про народження;
  • Актові записи про шлюб;
  • Актові записи про розлучення;
  • Свідоцтва про народження;
  • Витяг про місце проживання дитини;
  • Заява про субсидію;
  • єМалятко;
  • Державна реєстрація прав на нерухоме майно;
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • Витяг з ЄДР;
  • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
  • Зміна місця проживання;
  • Заяви до міжнародного Реєстру збитків;
  • Гранти єРобота;
  • Будівельні послуги;
  • еПідприємець;
  • єОселя;
  • єДекларація;
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин). 

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Команда "Дії" радить скористатися послугами заздалегідь або після оновлення.

Про відновлення послуг буде повідомлено додатково.

