16:44 16.08.2025
"Дія" призупинить низку сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту
Застосунок "Дія" призупинить низку сервісів у суботу, 16 серпня, з 20:00 до 08:00 понеділка, 18 серпня, через планові оновлення реєстрів Міністерства юстиції України.
"З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у Дії буде недоступна – Мін’юст планово оновлюватиме реєстри… Під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними", – повідомили на порталі "Дія".
За інформацією, недоступні будуть такі послуги:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;
- Дія.QR;
- єВідновлення;
- Бронювання працівників;
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
- Перереєстрація авто;
- Актові записи про зміну імені;
- Актові записи про народження;
- Актові записи про шлюб;
- Актові записи про розлучення;
- Свідоцтва про народження;
- Витяг про місце проживання дитини;
- Заява про субсидію;
- єМалятко;
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно;
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- Витяг з ЄДР;
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
- Зміна місця проживання;
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків;
- Гранти єРобота;
- Будівельні послуги;
- еПідприємець;
- єОселя;
- єДекларація;
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин).
Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.
Команда "Дії" радить скористатися послугами заздалегідь або після оновлення.
Про відновлення послуг буде повідомлено додатково.