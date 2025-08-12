Саратовський НПЗ "Роснефти" зупинив прийом нафти після атаки дрона — ЗМІ

Саратовський нафтопереробний завод у Росії, що належить компанії "Роснефть" (Rosneft PJSC), зупинив прийом нафти після атаки безпілотника в неділю, повідомило джерело, знайоме з ситуацією, повідомляє Bloomberg.

"Це третій нафтопереробний об’єкт, який зазнав пошкоджень від ударів дронів цього місяця. Агентство зазначає, що російські та українські військові сили обмінюються авіаударами напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, запланованої на цю п’ятницю", - зазначено в повідомленні.

Саратовський НПЗ, розташований у Поволжі, має проєктну потужність переробки близько 140 тис. барелів сирої нафти на добу. Його тривала зупинка може вплинути на внутрішні поставки бензину в умовах сезонного зростання попиту на пальне.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-11/rosneft-s-refinery-in-volga-region-halts-oil-intake-after-attack?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy