Аптечна мережа "9-1-1" призупинила роботу мобільних аптек у Харківській та Херсонській областях

Аптечна мережа "Аптека 9-1-1" призупинила роботу мобільних аптечних пунктів (МАП) у Харківській та Херсонській областях через негативні для ринку зміни у законодавстві, повідомила виконавча директорка мережі Юлія Клименюк агентству "Інтерфакс-Україна" про таке рішення та його причини.

"Останні законодавчі нововведення на фармацевтичному ринку України, зокрема посилення регуляції та скасування маркетингових договорів, украй негативно вплинули на фінансові надходження від стаціонарних аптечних закладів, коштом яких мережа "Аптека 9-1-1" фінансувала МАПи. Ми змушені поставити "на стоп" 2 МАПи: 15 липня призупинила роботу мобільна аптека на Херсонщині та 29 липня – на Харківщині", - пояснила Клименюк.

Вона зазначила, що у Харківській області досі працює один МАП, який обслуговуватиме 92 селища, тож він відвідуватиме кожен населений пункт не частіше ніж раз на 17 днів. При цьому його робота може бути зупинена через критичну нестачу фінансування.

Клименюк зазначила, що утримання одного МАПу обходиться мережі приблизно у 100 тис. грн на місяць, але результати продажів не покривають ці витрати.

"Собівартість роботи МАПів надзвичайно висока через вимогу використовувати спеціальні холодильники й обладнання для збереження препаратів, а також Starlink, генератор та іноді - РЕБ. Середня вартість такої автівки з устаткуванням складає 1,45 млн грн", - сказала вона.

В Херсонській області без доступу до лікарських препаратів залишилися жителі 52 населених пунктів Великоолександрівської, Високопільської, Нововоронцовської, Калинівської, Борозенської, Кочубейської та Милівської громад.

"Аптека 9-1-1" запустила мобільні аптечні пункти як соціальний проєкт і у січні 2024 року в Харківській, Херсонській та Сумській областях. МАПи сприяли вирішенню проблеми доступності лікарських засобів для жителів невеликих населених пунктів, де немає стаціонарних аптек. Особливо затребуваними стали мобільні аптеки на прифронтових територіях півдня та східної півночі України, де населення має значний запит на лікування, щодня потерпаючи від обстрілів.