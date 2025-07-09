Гегсет не повідомив Білий дім про своє рішення призупинити поставки зброї до України - ЗМІ

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Міністр оборони США Піт Гегсет не повідомив Білий дім про власне рішення про призупинення поставок зброї до України минулого тижня, пише CNN з посиланням на п'ять джерел, знайомих з цим питанням.

"Цей епізод підкреслює часто хаотичний процес розробки політики в адміністрації Трампа, особливо за Гегсета в Міністерстві оборони. За словами джерел, призупинення стало другим випадком цього року, коли Хегсет вирішив призупинити потік американської зброї до України, заставши високопосадовців національної безпеки зненацька. Вперше це сталося в лютому, і рішення було швидко скасовано, повідомили три джерела — що відображає те, що сталося в понеділок увечері, коли Трамп оголосив, що поставки зброї продовжаться, незважаючи на те, що Гегсет підписав паузу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог та державний секретар Марко Рубіо також не були повідомлені про паузу заздалегідь і дізналися про неї з повідомлень преси, за словами високопосадовця адміністрації та двох джерел.

Два джерела пояснили, що Гегсет не повідомив Білий дім про це тим фактом, що у нього немає керівника апарату чи довірених радників навколо нього, які могли б спонукати його краще координувати важливі політичні рішення з міжвідомчими партнерами.

Видання відзначає, що Трамп не давав вказівок Гегсету зупинити постачання зброї Україні в рамках огляду запасів озброєнь, про що повідомили три джерела. Ця рекомендація надійшла від заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі, який давно скептично ставиться до надсилання великої кількості військової допомоги США Україні, повідомили всі п'ять джерел. Колбі надав свої рекомендації заступнику міністра оборони Стіву Файнбергу, який схвалив цей крок, зокрема через свої давні побоювання, що оборонна промисловість не рухається достатньо швидко, щоб поповнити запаси США, повідомили два джерела. Гегсет дав остаточне схвалення, вважаючи, що це відповідатиме пріоритетам Трампа "Америка понад усе", повідомило одне з джерел, знайомих з його думкою.

Після того, як Білий дім дізнався про паузу, посадовці Білого дому повідомили Гегсету та Міністерству оборони, що вони тимчасово забезпечать прикриття цього рішення, повідомили два джерела, але Білий дім наголосив, що Пентагон мав пояснити цей крок Конгресу, який також не був заздалегідь поінформований про паузу.

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Гегсет наказав тимчасово призупинити постачання низки видів озброєння та боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи

В свою чергу під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що рішення про призупинення постачання зброї Україні не було ухвалене ані президентом США, ані Пентагоном без його згоди. Воно є частиною стандартної процедури перегляду всієї зовнішньої військової допомоги, яку проводить Міністерство оборони США.

Проте після цього Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що він не несе відповідальності за призупинення поставок зброї до Києва та запевнив, що США нададуть "стільки військової допомоги, скільки зможуть". Пізніше Трамп заявляв про незадоволеність діями Володимира Путіна і намір вжити відповідні заходи, зокрема, підтвердив, що планує відновити постачання зброї для України.

Міністерство оборони США заявило про відправку додаткового оборонного озброєння до України за дорученням президента Дональда Трампа.