Інтерфакс-Україна
Події
14:04 03.07.2025

У ПП "Солотвино" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів

1 хв читати
У ПП "Солотвино" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з 9:00 до 15:00 по робочих днях з 7 липня до, попередньо, 3 вересня, в зв'язку з ремонтом мосту, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. Пішохідне сполучення працює без змін", - йдеться у повідомленні ДПСУ у телеграмі у четвер.

У ДПСУ зазначили, що на ПП " Солотвино" з 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса.

Теги: #призупинення #солотвино #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 26.06.2025
У ПП "Угринів" тимчасово припинено рух

У ПП "Угринів" тимчасово припинено рух

13:43 23.06.2025
Подачу газу призупинено в Києві до низки будинків після російських ударів – "Київгаз"

Подачу газу призупинено в Києві до низки будинків після російських ударів – "Київгаз"

12:01 23.06.2025
Транспортна інфраструктура Києва постраждала через нічну атаку - КМДА

Транспортна інфраструктура Києва постраждала через нічну атаку - КМДА

07:14 23.06.2025
У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки – КМДА

У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки – КМДА

05:42 23.06.2025
У Києві тимчасово закрито один з виходів зі станції метро "Святошин" — КМДА

У Києві тимчасово закрито один з виходів зі станції метро "Святошин" — КМДА

09:36 17.06.2025
У Києві у зв'язку з нічними обстрілами перекрито низку вулиць

У Києві у зв'язку з нічними обстрілами перекрито низку вулиць

08:10 14.06.2025
У Києві в суботу тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з проведенням заходів

У Києві в суботу тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з проведенням заходів

17:31 13.06.2025
Іран призупинив усі внутрішні та міжнародні авіарейси

Іран призупинив усі внутрішні та міжнародні авіарейси

09:38 11.06.2025
Тамбовський пороховий завод став на паузу

Тамбовський пороховий завод став на паузу

04:10 07.05.2025
Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Україна добилася збільшення потужності перетину для експорту е/е з 650 МВт до 900 МВт

У Полтаві внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще 11 поранено

Ворог атакував Полтаву, виникли пожежі, зокрема в міському ТЦК, є загиблі і поранені

США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп

ОСТАННЄ

Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Град та шквали можуть ускладнити роботу комунальних підприємств та транспорту у п'ятницю

У Києві обмежено рух вантажівок через спеку

Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у заходах щодо початку головування країни в ЄС

Кмитівський музей пошкоджено вибуховою хвилею

Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у заходах щодо початку головування країни в ЄС

США й Україна працюють над організацією телефонної розмови між Зеленським і Трампом

Спека відступить на південь України до вихідних, місцями дощі з грозами, подекуди град та шквали

Внаслідок ворожої атаки по ТЦК в Полтаві постраждало, попередньо, 4 військових – ЗМІ

Чернишов задекларував 2,2 млн грн витрат на адвокатські послуги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА