У ПП "Солотвино" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з 9:00 до 15:00 по робочих днях з 7 липня до, попередньо, 3 вересня, в зв'язку з ремонтом мосту, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. Пішохідне сполучення працює без змін", - йдеться у повідомленні ДПСУ у телеграмі у четвер.

У ДПСУ зазначили, що на ПП " Солотвино" з 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса.