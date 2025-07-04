Інтерфакс-Україна
Події
15:48 04.07.2025

Військова допомога Україні була припинена одноосібно Гегсетом попри результати аналізу - ЗМІ

2 хв читати
Військова допомога Україні була припинена одноосібно Гегсетом попри результати аналізу - ЗМІ

Призупинення постачання військової допомоги Україні з боку США було одностороннім кроком міністра оборони Піта Гегсета, незважаючи на військовий аналіз, який показав, що допомога не загрожує боєготовності США, повідомляє NBC News з посиланням на трьох неназваних помічників Конгресу та колишнього чиновника США, знайомих з цим питанням.

За даними джерел, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі лише підтримав ці кроки Гегсета, хоча давно виступає за скорочення участі США в Україні та переміщення зброї та ресурсів до Тихоокеанського регіону для протидії Китаю.

Видання пише, що Гегсет вже двічі призупиняв допомогу Україні без очевидної координації із законодавцями на Капітолійському пагорбі чи всередині адміністрації президента. Перший раз, у лютому, він викликав різку реакцію голови Комітету Сенату з питань збройних сил, республіканця Роджера Вікера, який назвав цей крок "помилкою новачка". Наступного разу це сталося на початку травня. В обох випадках призупинення допомоги було скасовано протягом кількох днів.

Відзначається, що серед критиків рішення призупинки поставок були представники як Республіканської, там і Демократичної партій. За словами помічників Конгресу, законодавці від обох партій були розчаровані тим, що їх не повідомили заздалегідь, і перевіряли, чи порушує затримана поставка законодавство, яке зобов'язує надавати допомогу Україні у сфері безпеки.

Член Комітету з питань збройних сил Палати представників Адам Сміт заявив, що його співробітники "бачили цифри" і, не вдаючись у подробиці, повідомив, що немає жодних ознак дефіциту, які б виправдовували призупинення допомоги Україні. "Ми не перебуваємо на нижчому рівні запасів (зброї та боєприпасів – ІФ-У), ніж ми були за 3,5 роки конфлікту в Україні", – сказав він в інтерв'ю NBC News.

Повідомляється, що частина американської зброї вже була завантажена на вантажівки у Польщі та інших європейських країнах та готова до доставки до Києва. Потім військові офіцери та посадовці, які керували вантажем, отримали повідомлення про те, що поставку скасовано, повідомили два джерела, обізнані з цим питанням.

Видання відзначає, що рішення про призупинку поставок відбулося після поточного перегляду Міністерством оборони допомоги США союзникам та партнерам за кордоном минулого місяця. Перегляд розпочався після того, як Гегсет опублікував меморандум, який наказує Об'єднаному штабу Пентагону переглянути запаси всіх боєприпасів. За словами трьох чиновників, знайомих з цим питанням, оцінка виявила, що деякі запаси високоточних боєприпасів перебувають на нижчих рівнях, але ще не перевищують критичних мінімумів. Але Об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не вичерпає запаси США нижче необхідного порогу, необхідного для забезпечення військової готовності, повідомили чиновники.

Пентагон не відповів на запит видання про коментар щодо цього у четвер.

Теги: #призупинення #військова_допомога #сша #гегсет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:30 04.07.2025
Трамп твердить, що постачання Україні зброї зі США триває – ЗМІ

Трамп твердить, що постачання Україні зброї зі США триває – ЗМІ

00:08 04.07.2025
Німеччина веде перемовини зі США про купівлю систем Patriot і ракет для України - ЗМІ

Німеччина веде перемовини зі США про купівлю систем Patriot і ракет для України - ЗМІ

18:42 03.07.2025
З початку 2025 р. ЄС виділив додаткові EUR24 млрд на військову підтримку – Кошта

З початку 2025 р. ЄС виділив додаткові EUR24 млрд на військову підтримку – Кошта

17:37 03.07.2025
Робиться все можливе для продовження надання Україні військової допомоги з боку США - голова комітету Ради

Робиться все можливе для продовження надання Україні військової допомоги з боку США - голова комітету Ради

15:12 03.07.2025
Україна підписала документ про спільне виробництво зі США – Зеленський

Україна підписала документ про спільне виробництво зі США – Зеленський

14:04 03.07.2025
У ПП "Солотвино" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів

У ПП "Солотвино" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів

10:11 03.07.2025
Президент Чехії не впевнений у продовженні військової допомоги Україні після парламентських виборів у жовтні, але веде переговори

Президент Чехії не впевнений у продовженні військової допомоги Україні після парламентських виборів у жовтні, але веде переговори

12:04 02.07.2025
Пентагон продовжує надавати Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні

Пентагон продовжує надавати Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні

15:54 26.06.2025
У ПП "Угринів" тимчасово припинено рух

У ПП "Угринів" тимчасово припинено рух

12:47 24.06.2025
Фінляндія передасть Україні 29-й пакет оборонної допомоги на EUR143 млн

Фінляндія передасть Україні 29-й пакет оборонної допомоги на EUR143 млн

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ворожого удару по центру Куп’янська загинула мирна мешканка - Синєгубов

ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі відомо про 6 постраждалих

Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського підприємства з виробництва бойових частин для "Шахедів"

ОСТАННЄ

Офіс генпрокурора про ворожі обстріли: всі факти воєнних злочинів РФ будуть передані до трибуналу по агресії

В Києві повністю відновили рух міської електрички після ранкових обмежень

Серед 6 постраждалих внаслідок атаки РФ у Кривому Розі – 2 рятувальники – ДСНС

Обов’язкове подання державної статистичної звітності поновлюється з 5 липня - Держстат

Раді рекомендують ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу - голова профільного комітету

Внаслідок ворожого удару по центру Куп’янська загинула мирна мешканка - Синєгубов

ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

ДТЕК відновив електропостачання для понад 3 тис. абонентів Києва після нічної атаки

Китайські компоненти знайдені в дронах, які атакували Київ вночі, в Одесі пошкоджено консульство КНР – МЗС

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі відомо про 6 постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА