Військова допомога Україні була припинена одноосібно Гегсетом попри результати аналізу - ЗМІ

Призупинення постачання військової допомоги Україні з боку США було одностороннім кроком міністра оборони Піта Гегсета, незважаючи на військовий аналіз, який показав, що допомога не загрожує боєготовності США, повідомляє NBC News з посиланням на трьох неназваних помічників Конгресу та колишнього чиновника США, знайомих з цим питанням.

За даними джерел, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі лише підтримав ці кроки Гегсета, хоча давно виступає за скорочення участі США в Україні та переміщення зброї та ресурсів до Тихоокеанського регіону для протидії Китаю.

Видання пише, що Гегсет вже двічі призупиняв допомогу Україні без очевидної координації із законодавцями на Капітолійському пагорбі чи всередині адміністрації президента. Перший раз, у лютому, він викликав різку реакцію голови Комітету Сенату з питань збройних сил, республіканця Роджера Вікера, який назвав цей крок "помилкою новачка". Наступного разу це сталося на початку травня. В обох випадках призупинення допомоги було скасовано протягом кількох днів.

Відзначається, що серед критиків рішення призупинки поставок були представники як Республіканської, там і Демократичної партій. За словами помічників Конгресу, законодавці від обох партій були розчаровані тим, що їх не повідомили заздалегідь, і перевіряли, чи порушує затримана поставка законодавство, яке зобов'язує надавати допомогу Україні у сфері безпеки.

Член Комітету з питань збройних сил Палати представників Адам Сміт заявив, що його співробітники "бачили цифри" і, не вдаючись у подробиці, повідомив, що немає жодних ознак дефіциту, які б виправдовували призупинення допомоги Україні. "Ми не перебуваємо на нижчому рівні запасів (зброї та боєприпасів – ІФ-У), ніж ми були за 3,5 роки конфлікту в Україні", – сказав він в інтерв'ю NBC News.

Повідомляється, що частина американської зброї вже була завантажена на вантажівки у Польщі та інших європейських країнах та готова до доставки до Києва. Потім військові офіцери та посадовці, які керували вантажем, отримали повідомлення про те, що поставку скасовано, повідомили два джерела, обізнані з цим питанням.

Видання відзначає, що рішення про призупинку поставок відбулося після поточного перегляду Міністерством оборони допомоги США союзникам та партнерам за кордоном минулого місяця. Перегляд розпочався після того, як Гегсет опублікував меморандум, який наказує Об'єднаному штабу Пентагону переглянути запаси всіх боєприпасів. За словами трьох чиновників, знайомих з цим питанням, оцінка виявила, що деякі запаси високоточних боєприпасів перебувають на нижчих рівнях, але ще не перевищують критичних мінімумів. Але Об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не вичерпає запаси США нижче необхідного порогу, необхідного для забезпечення військової готовності, повідомили чиновники.

Пентагон не відповів на запит видання про коментар щодо цього у четвер.