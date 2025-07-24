Інтерфакс-Україна
Медицина
10:43 24.07.2025

Обмеження постачання ліків одному дистриб’ютору на рівні 20% не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах – експерт

2 хв читати
Обмеження постачання ліків одному дистриб’ютору на рівні 20% не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах – експерт

Обмеження постачання ліків одному дистриб’ютору на рівні 20% не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах, вважає виконавча директорка "Аптеки 9-1-1" Юлія Клименюк.

"Ми вважаємо, що це рішення не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах, адже вони зазвичай співпрацюють відразу з кількома дистрибʼюторами і таким чином поставки ліків у нас диверсифіковані. До того ж аптеки мають сформований запас лікарських засобів, як це передбачено законодавством, який регулярно поповнюється", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, на думку Клименюк, "у короткостроковій перспективі можливі тимчасові перебої у постачанні лікарських засобів, однак кінцевий споживач навряд відчує це".

"Все залежить від того, як швидко і ефективно буде налагоджена логістика", - сказала вона.

На думку Клименюк, обмеження поставок дистриб’юторам суттєво не впливатиме на ціну ліків.

"Теоретично обмеження може сприяти зниженню цін на ліки за рахунок зростання конкуренції серед дистриб’юторів. Але тут важливо розуміти, що паралельно можуть зростати вартість логістики, збільшуватися інші витрати, що може нівелювати позитивний ефект", - сказала вона.

Експертка вважає, що "для того, щоб ціни дійсно знизились потрібен комплексний підхід".

"Окрім диверсифікації шляхів постачання лікарських засобів необхідно повернути аптекам можливість укладання маркетингових угод з виробниками. Це своєю чергою поверне їм можливість надавати знижки пацієнтам та впроваджувати різні соціальні програми для них", - сказала вона.

При цьому Клименюк не виключає, що запроваджене обмеження "призведе у майбутньому до збільшення конкуренції на ринку та зростання частки менших постачальників за умови наявності зрозумілих правил роботи фармацевтичного ринку, зокрема, дистрибуції та стабільного регулювання, яке не змінюватимуть щомісяця".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни на ліцензійних умов, заборонивши постачання одного препарату одному дистриб’ютору в обсязі, що перевищує 20% загального чистого доходу від реалізації цих ліків за попередній рік. Реалізація готового лікарського засобу виробниками/імпортерами одному суб’єкту дистриб’ютору в обсягах, що перевищують 20%, дозволяється лише у випадку, коли інші суб’єкти господарювання не забезпечили своїми заявками закупівлю всього обсягу готової продукції у цього виробника/імпортера.

Теги: #дистрибютори #ліки #аптека_911 #клименюк_юлія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 24.07.2025
Обмеження відпуску ліків одному дистриб’ютору у межах 20% юридично вразливе і несе логістичні ризики – "Санофі"

Обмеження відпуску ліків одному дистриб’ютору у межах 20% юридично вразливе і несе логістичні ризики – "Санофі"

19:12 18.07.2025
Кабмін обмежив постачання ліків одному дистриб'ютору для запобігання монополізації фармринку

Кабмін обмежив постачання ліків одному дистриб'ютору для запобігання монополізації фармринку

18:54 16.07.2025
Рада у першому читанні підтримала збільшення у держбюджеті фінансування на закупівлю ліків на 3,1 млрд грн

Рада у першому читанні підтримала збільшення у держбюджеті фінансування на закупівлю ліків на 3,1 млрд грн

13:37 16.07.2025
Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

17:06 14.07.2025
Аналітика ринка показує, що ціни на ліки об’єктивно ростуть - виконавча директорка "Аптеки 9-1-1"

Аналітика ринка показує, що ціни на ліки об’єктивно ростуть - виконавча директорка "Аптеки 9-1-1"

06:44 11.07.2025
Україна домовилася зі фармкомпанією Roche про спільне виробництво ліків від раку – Радуцький

Україна домовилася зі фармкомпанією Roche про спільне виробництво ліків від раку – Радуцький

12:21 01.07.2025
Уряд підтримав пропозицію збільшити фінансування закупівлі ліків на 3,1 млрд грн, для покриття потреби необхідно 8,6 млрд грн

Уряд підтримав пропозицію збільшити фінансування закупівлі ліків на 3,1 млрд грн, для покриття потреби необхідно 8,6 млрд грн

19:07 25.06.2025
Закупівлі ліків для пацієнтів з первинним імунодефіцитом в 2025р профінансовані на 39% - БФ "Пацієнти України"

Закупівлі ліків для пацієнтів з первинним імунодефіцитом в 2025р профінансовані на 39% - БФ "Пацієнти України"

14:53 18.06.2025
Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів

Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів

14:40 18.06.2025
Запропоновані платежі за маркетинг ліків в роздріб до 3% за рецептурні та 20% за безрецептурні спричинять зростання цін – АПРАД

Запропоновані платежі за маркетинг ліків в роздріб до 3% за рецептурні та 20% за безрецептурні спричинять зростання цін – АПРАД

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

ОСТАННЄ

Виробники та імпортери задекларували в Нацкаталозі ціни на 2,7 тис. препаратів

Саудівська Аравія запустила 5-й пакет допомоги із протезування українців у Польщі на $3,5 млн

Кабмін спростив вимоги до роботи аптек у сільській місцевості та на прифронтових територіях

Львівські лікарі провели унікальну операцію ALPPS на печінці 10-місячному малюку

"Санофі та мережа медцентрів Into-Sana оголосили про стратегічне партнерство

Ляшко залишається міністром охорони здоров’я в оновленому уряді, профільний комітет Ради сподівається на продовження плідної співпраці

"Артеріум" на 2010 р. мав в РФ реєстрацію до 12 препаратів, наразі правами на деякі препарати корпорації в РФ володіє "АРТ-ФАРМ" - відкриті джерела

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ  за півтора року провели майже 9 тисяч сесій з відновлення здоров'я людей

МОЗ проведе аудит 100 медзакладів, які пріоритетно приймають поранених захисників

Мережа клінік ADONIS з початку року розширила перелік медпослуг до 80 напрямів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА