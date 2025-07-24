Обмеження постачання ліків одному дистриб’ютору на рівні 20% не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах – експерт

Обмеження постачання ліків одному дистриб’ютору на рівні 20% не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах, вважає виконавча директорка "Аптеки 9-1-1" Юлія Клименюк.

"Ми вважаємо, що це рішення не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах, адже вони зазвичай співпрацюють відразу з кількома дистрибʼюторами і таким чином поставки ліків у нас диверсифіковані. До того ж аптеки мають сформований запас лікарських засобів, як це передбачено законодавством, який регулярно поповнюється", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, на думку Клименюк, "у короткостроковій перспективі можливі тимчасові перебої у постачанні лікарських засобів, однак кінцевий споживач навряд відчує це".

"Все залежить від того, як швидко і ефективно буде налагоджена логістика", - сказала вона.

На думку Клименюк, обмеження поставок дистриб’юторам суттєво не впливатиме на ціну ліків.

"Теоретично обмеження може сприяти зниженню цін на ліки за рахунок зростання конкуренції серед дистриб’юторів. Але тут важливо розуміти, що паралельно можуть зростати вартість логістики, збільшуватися інші витрати, що може нівелювати позитивний ефект", - сказала вона.

Експертка вважає, що "для того, щоб ціни дійсно знизились потрібен комплексний підхід".

"Окрім диверсифікації шляхів постачання лікарських засобів необхідно повернути аптекам можливість укладання маркетингових угод з виробниками. Це своєю чергою поверне їм можливість надавати знижки пацієнтам та впроваджувати різні соціальні програми для них", - сказала вона.

При цьому Клименюк не виключає, що запроваджене обмеження "призведе у майбутньому до збільшення конкуренції на ринку та зростання частки менших постачальників за умови наявності зрозумілих правил роботи фармацевтичного ринку, зокрема, дистрибуції та стабільного регулювання, яке не змінюватимуть щомісяця".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни на ліцензійних умов, заборонивши постачання одного препарату одному дистриб’ютору в обсязі, що перевищує 20% загального чистого доходу від реалізації цих ліків за попередній рік. Реалізація готового лікарського засобу виробниками/імпортерами одному суб’єкту дистриб’ютору в обсягах, що перевищують 20%, дозволяється лише у випадку, коли інші суб’єкти господарювання не забезпечили своїми заявками закупівлю всього обсягу готової продукції у цього виробника/імпортера.