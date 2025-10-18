Заборона на укладання маркетингових договорів між аптеками та виробниками не призвела до здешевлення препаратів для пацієнтів – думка

Заборона на укладання маркетингових договорів між аптеками та виробниками не призвела до здешевлення препаратів для пацієнтів, вважає виконавча директорка мережі "Аптека 9-1-1" Юлія Клименюк.

"Наші аргументи залишаються незмінними: заборона на укладання маркетингових договорів між аптеками та виробниками не призвела до здешевлення препаратів для українських пацієнтів. Цілком навпаки: ціни об’єктивно зростають, адже аптечні мережі формують не більше 22% вартості препаратів. Констатуємо, що ініціатива президента України щодо зниження цін на ліки досі не втілена в життя", - сказала вона агентству ІНТЕРФАКС-Україна, коментуючи можливість участі у відкритій дискусії між виробниками та аптечними мережами щодо ціноутворення на роздрібному фармринку.

Клименюк зазначила, що наразі "споживачі купують менше, але платять більше, зокрема, через інфляцію".

Вона підкреслила, що ""Аптека 9-1-1" вважає відновлення маркетингових платежів умовою стабілізації фармацевтичного ринку". При цьому мережа значний відсоток від цих платежів спрямовувала на акції та інші формати зниження цін для кінцевого споживача, гарантування широкого асортименту, глибини товарних залишків понад норми оборотності, підтримку соціально значущих ініціатив та неприбуткових напрямків (мобільні, прифронтові аптеки та сільські аптеки тощо).

"На нашу думку, маркетингові платежі мають бути повернуті для оптимального і економічно обґрунтованого функціонування ринку. Їх розмір має визначатись в процесі перемовин усіх зацікавлених сторін", - сказала вона.

Клименюк переконана, що знайти вихід з ситуації, що склалась на фармацевтичному ринку можливо "тільки під час рівностороннього діалогу".

"Мережа "Аптека 9-1-1" готова на рівних приєднатись до публічної дискусії з актуальних питань регулювання фармацевтичного ринку. Наголошуємо, що першим до діалогу між виробниками та аптечними мережами закликав Офіс Президента України в особі заступника керівника Офісу Ірини Верещук. На жаль, усі конструктивні пропозиції, що лунали під час численних консультацій та круглих столів за участі зацікавлених сторін (зокрема, парламентарів, МОЗ, Омбудсмана України та ін.), так і не були реалізовані. Ситуація з місця не зрушилась попри узгоджену позицію більшості ринку, викладену у підписаній виробниками, дистриб’юторам та мережами декларації від липня 20252", - підкреслила Клименюк, зазначивши, що мережа "Аптека 9-1-1" закликала до такого діалогу ще з березня поточного року.

Як повідомлялося, член ради директорів фармкомпанії "Дарниця" Катерина Загорій викликала власників ТОП-5 аптечних мереж на публічну дискусію щодо ціноутворення на роздрібному фармринку.

На початку жовтня Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж за ознаками порушення антиконкурентного законодавства. За наявною у комітеті інформацією, станом на липень 2025 року п’ятірка найбільших аптечних мереж, а саме: "Аптека "АНЦ", аптека "Доброго дня", аптека "9-1-1", аптека "Подорожник", аптека "Бажаємо здоров’я", контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки.

"З лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж", - повідомили в АМКУ.