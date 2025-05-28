Інтерфакс-Україна
Медицина
11:53 28.05.2025

"Укрпошта" відпрацьовує дотримання температурного режиму сервісу "Укрпошта.Аптека"

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"Укрпошта" відпрацьовує дотримання температурного режиму сервісу "Укрпошта.Аптека"

"Укрпошта" відпрацьовує дотримання температурного режиму під час пілотних доставок ліків через сервіс "Укрпошта.Аптека".

Як повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook, про це, зокрема, йшлося на робочій нараді питань у комітеті у вівторок, під час якої обговорювалося забезпечення ліками прифронтових територій.

"Найближчий населений пункт, куди наразі везуть медпрепарати, знаходиться лише за 8 кілометрів від лінії фронту. Працівники "Укрпошти" відпрацьовують дотримання температурного режиму під час доставки, а також налагоджують роботу в умовах відсутності інтернету", - повідомив Радуцький.

Він уточнив, що наразі "Укрпошта" має склад ліків та 1,8 тис. пересувних відділень, через які відбувається доставка.

Крім того, Радуцький нагадав, що з метою збільшення доступність ліків у прифронтових регіонах, Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до ліцензійних вимог, спростивши умови для відкриття аптек, та планує спростити ліцензійні умови для аптечних пунктів на прифронтових територіях, дозволивши аптечним пунктам працювати там навіть за незначних пошкоджень приміщень.

"Робота аптек на прифронтових територіях істотно відрізняється від інших регіонів, тож було б доцільно напрацювати окремі врегулювання для їхньої діяльності", - підкреслив Радуцький.

Він також повідомив, що МОЗ підготував карту, на якій показано 330 точок, де є потреба у мобільних аптеках.

Як повідомлялося з посиланням на МОЗ, станом на травень в Україні працює 29 малих аптечних пунктів (МАП), початок роботи ще одного міністерство очікувало найближчим часом.

Наразі найбільше населених пунктів охоплюють маршрути мобільних аптек у Харківській, Київській, Черкаській і Чернігівській областях.

На базі державних та комунальних підприємств працюють 14 МАП, на базі приватних - 15.

Теги: #аптека #температура #укрпошта

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