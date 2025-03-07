Події

11:17 07.03.2025

Три температурні рекорди зафіксовано в Києві 6 березня

1 хв читати
Три температурні рекорди зафіксовано в Києві 6 березня

Максимальну денну, нічну та середньодобову температуру повітря в Києві було зафіксовано 6 березня за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського у п'ятницю.

"Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 19,2 °С, що на 1,8°С вище ніж у 1995 році. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 11,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 2,5°С, а кліматичну норму – на 11,3°С", - йдеться у дописі установи у Facebook.

Зазначається, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає 24 квітня.

Теги: #рекорд #київ #температура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 27.02.2025
Глобальний борг сягнув рекордних $318 трлн у 2024 році

Глобальний борг сягнув рекордних $318 трлн у 2024 році

19:17 27.02.2025
JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

23:34 26.02.2025
У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

13:35 26.02.2025
Київ передав на фронт 45 купольних систем РЕБ для захисту від безпілотників – мер

Київ передав на фронт 45 купольних систем РЕБ для захисту від безпілотників – мер

00:16 26.02.2025
Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

13:27 25.02.2025
В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

19:00 24.02.2025
Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

11:17 24.02.2025
Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

10:03 24.02.2025
Помічник генсека НАТО прибув до Києва

Помічник генсека НАТО прибув до Києва

09:56 24.02.2025
Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

ВАЖЛИВЕ

Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну

За ніч збито 134 повітряні цілі

РФ пошкодила вже шостий енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

РФ здійснила вже 17-ту атаку на об'єкти НАК "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

Кабмін призначив Арсена Макарчука головою Держстату

Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

Кабмін виділив 10,2 млрд грн на проєкти відбудови в громадах

Кабмін дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями

Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну

Суха сонячна погода збережеться в Україні 8 березня, 13-18° тепла, на Прикарпатті – до 21°

Ворожа "Молнія" вдарила по цивільному підприємству в Харкові

Атаковані РФ об’єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області зупинили роботу через пошкодження

Зеленський відвідає ПАР у квітні – ЗМІ

Сибіга після російської нічної атаки: Треба посилити тиск на Росію, щоб швидше закінчити війну

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА