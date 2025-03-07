Три температурні рекорди зафіксовано в Києві 6 березня

Максимальну денну, нічну та середньодобову температуру повітря в Києві було зафіксовано 6 березня за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського у п'ятницю.

"Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 19,2 °С, що на 1,8°С вище ніж у 1995 році. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 11,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 2,5°С, а кліматичну норму – на 11,3°С", - йдеться у дописі установи у Facebook.

Зазначається, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає 24 квітня.