Податки аптечних ритейлерів, які входять до АПАУ, перевищили 4,5 млрд грн у 2024 році

П'ять провідних аптечних ритейлерів – аптека «Подорожник», «АНЦ», «Аптека 9-1-1», «Бажаємо здоров’я» та «АДД» сплатили у державний бюджет у 2024 році понад 4,5 млрд грн податків. У порівнянні з 2023 роком податкові надходження аптечного сегменту зросли на 20%. Про це повідомляє «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ), учасниками якої є згадані аптеки.

Фармацевтичний ритейл демонструє сталий попит та стійкість до економічних коливань, що робить її надійним джерелом бюджетних надходжень, наголошують в АПАУ.

Аптеки залишаються одними із найбільших платників податкових надходжень у цьому секторі економіки. Сумлінна сплата податків членами АПАУ підтверджує високий рівень соціальної відповідальності та їхню готовність робити вагомий внесок у зміцнення економічної безпеки країни.

Структура податкових надходжень на фармринку демонструє значну роль роздрібного сегменту. Фармацевтичний бізнес є одним із джерел наповнення державного бюджету через сплату податків, які також спрямовуються на соціальні програми для незахищених верств населення, закупівлю медичного обладнання, оплату праці медиків в держустановах тощо.

Виходячи з даних, податкові показники окремих аптечних ритейлерів складають близько 1 млрд грн.

Довідково: Один з найбільших фармвиробників за 2024 рік сплатив 590 млн грн податків і зборів.