Фармацевти звертаються до президента із закликом захистити реформу та зберегти прозорі правила на ринку

Запроваджені державою заходи регулювання роздрібних цін на ліки призвели до зростання цін на всі препарати за винятком тих, що входять в перелік ТОП-100, а також до згортання програм лояльності, які розвивали аптечні заклади.

Про це йдеться у відкритому листі до президента України та представників державної влади, підписаному головами найбільших профільних фармацевтичних асоціацій, текст якого переданий агентству "Інтерфакс-Україна".

Його автори, зокрема, зазначають, що учасники фармринку висловлюють підтримку ключових реформ щодо зниження цін на ліки для населення, але наголошують на критичності збереження функціонування аптечної інфраструктури як стратегічної складової ланки системи охорони здоров’я.

Підписанти зазначають, що завдяки запровадженим заходам аптечні мережі опинилися під надмірним регуляторним тиском, що не торкнувся фармвиробників, які формують близько 72% вартості ліків.

"Запроваджені обмеження призвели до зупинки аптечних програм лояльності для пацієнтів, звуження асортименту та записів препаратів, підвищення роздрібних цін на ліки до максимально граничних, призупинення інвестування в навчання персоналу та відновлення аптечної інфраструктури", - заявляють підписанти.

Автори звернення зазначають, що заборона маркетингових договорів не дала очікуваного результату щодо вартості ліків, але "поставила під загрозу фінансову стійкість аптек". При цьому вони наголошують, що після трьох місяців узгодженої роботи всіх стейкхолдерів над проектом порядку надання маркетингових послуг на роздрібному фармринку фінальний варіант проєкту, представлений Міністерством охорони здоров'я, "враховує інтереси одного виробника й повністю суперечить узгодженій позиції учасників ринку".

Підписанти листа вимагають передбачити в остаточному варіанті порядку надання маркетингових послуг узгоджений учасниками ринку розмір маркетингових витрат в розмірі 12% від загального обсягу роздрібної реалізації, що забезпечить захист інтересів пацієнтів та прозорість ціноутворення.