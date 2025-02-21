АПАУ: Фінансова стійкість аптек забезпечує доступність ліків для українців

"Аптечна професійна асоціація України" (АПАУ) прокоментувала постанову КМУ від 14 лютого №168 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації цін на лікарські засоби». На думку учасників Асоціації, прийняті обмеження не враховують реальних витрат аптек, що може вплинути на їхню фінансову стійкість та здатність забезпечувати населення необхідними медикаментами. Про це йдеться у заяві АПАУ.

В Асоціації наголошують, що на ефективність господарської та фінансової діяльності аптек, враховуючи виклики сьогодення, впливають витрати на орендну плату; додаткові інвестиції, зокрема в альтернативні джерела енергії, такі як дизельні та бензинові генератори; збільшення поточних витрат на забезпечення господарської діяльності аптек (до прикладу, обслуговування генераторів та пальне для їх функціонування, сучасне касове та комп’ютерне обладнання, створення безпечних умов праці для персоналу тощо). Крім того, зросли тарифи на електроенергію для промислових споживачів з 2000 грн/МВт·год у 2022 році до 5000 грн/МВт·год наприкінці 2024 року. Також зросли витрати на оплату праці в середньому з 9,8% від загального товарообігу у 2022 році до 11,7% у 2024 році.

В АПАУ також зазначають, що аптеки завдяки маркетинговим угодам стримували націнку на рівні 14%-15%, що є найнижчим показником за останні 10 років, та підвищували доступність ліків для споживачів через програми лояльності.

"Темпи зростання витрат значно перевищують темпи зростання доходів аптек", — підкреслюють в АПАУ.

За прогнозами Асоціації, очікуваний фінансовий результат до оподаткування для аптек з 1 березня буде збитковим – на рівні -2,9%, що є результатом введення обмежень націнки та забороною маркетингових послуг та послуг із промоції лікарських засобів. Це у свою чергу, як наголошують в АПАУ, “призведе до зменшення асортименту в аптеках та/або їх закриття, про що неодноразово наголошувалось експертами фармринку”.

Ситуація ускладнюється тим, що після початку повномасштабного вторгнення майже 4000 аптечних закладів були закриті, зруйновані або опинились на тимчасово окупованих територіях.

"Стабільність фармацевтичної сфери є критично важливою не лише для здоров'я українців, але й для загального відновлення країни", — наголошують в АПАУ.

На думку учасників Асоціації, "державне регулювання має бути не лише соціально орієнтованим, а й економічно обґрунтованим, щоб забезпечити доступність медикаментів без знищення самої фармацевтичної галузі".

“Економічно необґрунтовані націнки на рецептурні та тотальне обмеження на безрецептурні препарати, заборона маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу вплинуть на фінансову стійкість та платоспроможність аптечних закладів, а також призведуть до негативних показників, збитковості, дестабілізації фармацевтичного ринку, і як результат обмеження доступності лікарських засобів для населення”, – підкреслили в Асоціації.

АПАУ вбачає за необхідне переглянути торговельні (роздрібні) надбавки на рецептурні та безрецептурні лікарські засоби, які затверджені постановою КМУ від 14 лютого 2025 року №168, а також бачення щодо заборони маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу до впровадження чітких правил регулювання даного питання.