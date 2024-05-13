Події

06:07 13.05.2024

У Грузії оголошено найбільший студентський страйк

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У Грузії оголошено найбільший студентський страйк

Студенти з основних вишів Грузії заявляють про оголошення масштабного студентського страйку з понеділка, на знак протесту проти закону про "іноагентів", повідомляє "Эхо Кавказа".

Мають намір покинути аудиторії і вийти на вулиці з протестами студенти наступних вишів: Тбіліський держуніверситет ім. Джавахішвілі. Джавахішвілі, Батумський держуніверситет ім. Шота Руставелі, Університет ім. Шота Руставелі. Шота Руставелі, Університет ім. Григола Робакідзе. Григола Робакідзе, Кавказький університет, GIPA, Alte University, Держуніверситет Ілії, Університет Грузії, Georgian National University, Академія мистецтв, Аграрний університет, Вільний університет.

До студентів мають намір приєднається професори і викладачі Державного університету Ілії, GIPA і частина викладацького складу ТДУ.

Раніше повідомлялося про триваючі численні протести в Грузії проти закону про "іноземних агентів".

Теги: #страйк #законопроект #грузія

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