Ще 65 громадян, застряглих на російсько-грузинському кордоні, повернули в Україну – МЗС

Фото: https://www.facebook.com

До України повернули ще 65 українців з буферної зони на російсько-грузинському кордоні, загалом вже повернуто 109 людей, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"На доручення президента України Володимира Зеленського організували повернення до України 65 громадян України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Серед них 10 жінок, 8 важкохворих. Всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії. Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій", - написав він в Facebook.

Сибіга зазначив, що впродовж 21-22 серпня успішно повернули чергову велику групу українських громадян з Грузії до України через територію Молдови. "Дякуємо колегам з Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, Служби безпеки України за командну роботу та співпрацю задля втілення цієї операції", - пише міністр, висловивши окрему вдячність офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту та вирішення логістичних питань.

Міністр нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян.

"Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей. Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які висловлюють бажання бути репатрійованими до України", - розповів Сибіга.

Він наголосив, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску.

"Українська сторона вже зверталася публічно з закликом до рф відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України. Водночас Україна ніколи не полишає своїх людей у біді та буде завжди надавати пріоритет захисту прав та законних інтересів своїх громадян", - написав Сибіга.