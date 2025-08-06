У буферній зоні п/п "Даріалі" перебувають 96 українців, Москва прагне створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні - МЗС

З другої половини червня російська сторона активізувала депортацію громадян України через кордон із Грузією, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ, Україна готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову, заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

Як повідомили журналістам в МЗС України, завдяки заходам, вжитим відомством спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону.

"Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Наразі у буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України", - йдеться в коментарі.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже звертався публічно до російської сторони з закликом відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною.

"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", - зазначили в відомстві.

У МЗС додали, що більшість українських громадян, яких РФ депортує на кордон з Грузією, — це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності. Серед них є як ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію РФ, так і громадяни України, які перебували на території РФ і були засуджені за вчинені там злочини. Як пояснили у МЗС, пункт "Даріалі" використовувався для повернення депортованих громадян України і у попередні роки. Проблема набула особливої гостроти протягом липня внаслідок значної інтенсифікації видворення Росією громадян України через цей пункт пропуску в червні, а також призупинення на певному етапі Молдовою транзиту осіб зазначеної категорії.

"Громадяни України опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону у вкрай складному становищі, оскільки грузинська сторона висловила готовність забезпечити організоване перевезення цих громадян до аеропорту Тбілісі лише після підтвердження молдовською стороною готовності прийняти їх в якості країни транзиту", - наголошують у відомстві.

З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування громадян України у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії.

5 серпня посольство України в Грузії отримало звернення від 5 громадян України, які були депортовані з території РФ та тимчасово утримуються у пункті пропуску "Даріалі", щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії. До голодування долучаються й інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску. МЗС із залученням посольств України в Грузії та Молдові, а також у співпраці з зацікавленими міністерствами та відомствами цих країн та України працює задля якомога швидшого вирішення цієї гуманітарної кризи.

"Отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску "Даріалі" та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу. Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску "Даріалі", включно з тими, хто оголосив голодування. У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі", - повідомили в МЗС.