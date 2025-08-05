П'ятеро депортованих із РФ українців оголосили голодування на грузинському кордоні - ЗМІ

П'ятеро громадян України, які перебувають у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ, оголосили безстрокове голодування, пише видання "Ехо Кавказу" у вівторок із посиланням на одного з протестувальників Сергія Ларка, який перебуває на кордоні між РФ і Грузією вже близько місяця.

Він стверджує, що 21 червня його депортували з РФ, а після прибуття в Грузію в нього нібито вилучили паспорт і зібрали біометричні дані без законних підстав, після чого помістили в підвал КПП разом із 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ і туберкульоз.

Голодувальники вимагають допустити до них українського консула, роз'яснити причини їхнього затримання, надати можливість покинути територію Грузії або подати клопотання про міжнародний захист, провести медичне обстеження і припинити, як вони стверджують, незаконне утримання під вартою. Учасники обіцяють продовжувати протест до виконання всіх висунутих вимог.

За даними видання, РФ направляє до російсько-грузинського кордону ув'язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, згодом окупованих РФ. У більшості випадків вони відбували покарання в російських колоніях, куди були вивезені примусово. Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян було засуджено за особливо тяжкі злочини, вони не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їхній допуск на територію країни становить загрозу.