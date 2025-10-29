Інклюзивні та комфортні. БФ Solidarity та компанія ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА допомогли оновити медзаклади на Оболоні

Благодійній фонд Solidarity та компанія ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА допомогли оновити хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні №8 та педіатричне відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №1. Загальна вартість двох проєктів, що реалізовано спільно з іншими партнерами – понад 50 млн грн.

“Сучасні умови, безпечний простір, нове обладнання – все це сприяє більш ефективній роботі медперсоналу та якнайшвидшому одужанню пацієнтів. Вдячний усім, хто втілив цей важливий проєкт. Вдячний інвесторам, які довіряють Києву і вкладають кошти в його розвиток”, – наголосив мер Києва Віталій Кличко на відкритті відділення.

Хірургічне відділення лікарні №8 надає допомогу біля 3 тис пацієнтам щороку. На його оновлення установа виділила 26,5 млн грн та ще 19 млн грн інвестував фонд Solidarity.

“Тепер воно (відділення) відповідає повністю всім найсучаснішим європейським стандартам, що стосується інклюзії, обладнання, вентиляції, якості повітря тощо. Пацієнти будуть відновлюватись в належних сучасних умовах, а лікарі працювати”, – підкреслив в.о.головного лікаря Денис Рейзін.

За його словами, перепланування відділення було спрямоване на інклюзивність. Наразі відділення має 44 місця: 12 тримісних палат і 8 одномісних, кожна з яких обладнана санвузлом із бойлером, клімат-контролем, датчиками СО, кисневими пунктами, кнопками виклику медсестри та системою відеоспостереження.

Відділення оснащене трьома ординаторськими кімнатами (зараз у ньому працюють 12 лікарів та інтерни). Стіни та підлога покриті медичним лінолеумом, який легко дезінфікувати. Повністю замінена система вентиляції, тепер вона автономна.

Одним із ключових партнерів у відновленні медзакладу став Благодійний фонд Solidarity, створений у 2022 році ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА для підтримки постраждалих від війни за фінансування французької групи компаній ADEO. Фонд активно втілює проєкти, спрямовані на покращення умов у медичних закладах, відновлення соціальної інфраструктури та житла. Реконструкція хірургічного відділення лікарні №8 стала 122-ю реалізованою ініціативою у його портфелі. Голова БФ Solidarity Матьйо-Марі Арден пояснив, що фонд з радістю відгукнувся на цей проєкт.

“За три роки нашої роботи ми направили на благодійні проєкти приблизно 6 млн євро, один з наших найголовніших інвесторів – це «ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА». Галузь, де ми можемо бути корисними – будівництво, реконструкція. І коли до нас звертається лікарня, яка ще й знаходиться поруч із нашим магазином, з проханням допомогти людям, які лікуються у хірургічному відділенні, звісно, що ми кажемо “так”. Нам важливо бути поруч, реалізувати те, що добре вміємо робити”, – наголосив голова БФ Solidarity Матьйо-Марі Арден.

Він додав, що серед проєктів у галузі охорони здоров’я, які вже втілені завдяки допомозі фонду: три центри реабілітації, будівництво дитячої клініки №1 у Львові, покрівельні роботи у міській лікарні Ічні, оновлене хірургічне відділення у Миколаєві тощо.

До цього проєкту співробітники фонду та “ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА” долучились не лише матеріалами та ресурсами, але і власноруч.

“З боку LEROY MERLIN, ми надали будівельні матеріали, які були потрібні. Для нас це справжня гордість, що ми можемо відповідати очікуванням українців і приходити на допомогу, коли їм це дійсно потрібно. Це означає не лише бути джерелом фінансування або надавати будівельні матеріали. Ми також провели тут (у лікарні №8) багато часу, коли фарбували стіни, допомагали цій лікарні дійсно своїми руками. Адже одна з наших цінностей – цінність ділитися”, – розповідає генеральна директорка компанії ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА Аксель Берналь.

Вона додала, що компанія найближчим часом продовжить допомогу міській лікарні №8 – планується оновлення ортопедичного відділення, підписання контракту щодо якого очікується до кінця жовтня.

“Наша робота буде продовжуватись і наступного року, і надалі, тому що у нас є дуже міцна підтримка з боку Франції, і ми будемо допомагати Україні настільки, скільки зможемо”, – підкреслила вона.

Також цьогоріч у Оболонському районі за допомогою БФ Solidarity спільно з фондом Андрія Засухи оновлено педіатричне відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №1. Благодійна допомога Solidarity склала понад 2,7 млн грн. У межах спільної реконструкції благодійниками відремонтовано 1 242 м² приміщень, і відділення тепер розраховане на 50 маленьких пацієнтів. Загалом облаштовано 32 сучасні палати — як одномісні, так і двомісні, а також спеціальну палату інтенсивної терапії.

У відділенні створено та оновлено сучасну інфраструктуру, яка забезпечує максимально комфортні умови перебування пацієнтів та їхніх батьків: пральню з сушарками, кухню, душові та вбиральні, дві буфетні, маніпуляційний кабінет, ігрові кімнати, гардероб та кілька кімнат для медичного персоналу. Деякі палати спеціально обладнані для дітей з інклюзією, а по всьому відділенню встановлено таблички та вказівники шрифтом Брайля, щоб люди з порушеннями зору могли легко орієнтуватися та почуватися безпечно.

“Ми намагалися робити ремонт таким чином, аби мама чи тато змогли впоратись самотужки без партнера. Щоб були всі умови для того, аби підігріти дитяче харчування, покласти йогурт в холодильник, щоб на кухні зробити перекус для індивідуальних потреб, або якщо хочеться випити кави чи просто посидіти, поки дитина спить”, – розповідає директорка Міської дитячої клінічної лікарні №1 Євгенія Григор’єва.

“Фонд Solidarity у нашому районі допомагає оновлювати лікарні, ремонтувати освітні заклади. Це приклад єднання благодійників, соціально-відповідального бізнесу, який допомагає державі під час війни в цивільному секторі, але по тим проблемам, які стосуються наслідків війни”, – зазначив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.