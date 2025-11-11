Зеленський: 11 закладів на Херсонщині мають підземні лікарні

Президент України Володимир Зеленський відвідав одну з лікарень у Херсоні, а також заслухав також доповідь щодо будівництва нових об’єктів медичної інфраструктури на Херсонщині.

"Уже 11 закладів мають підземні лікарні. Дякую всім, хто залучений. Це важливо, коли життя рятують навіть тоді, коли ворог намагається його забрати", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Під час відвідування однієї з херсонських лікарень, яка працює у зоні обстрілів, президент поспілкувався з лікарями й пацієнтами закладу.

"Тут щодня рятують людей, які постраждали через російські атаки дронами та артилерією. Щоб медики могли працювати в безпечних умовах, реанімаційний модуль розташований під землею", - зазначив президент.