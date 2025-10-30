Щонайменше троє загиблих у Слов'янську внаслідок обстрілу

Фото: ДСНС

Щонайменше три людини загинули і одну поранено внаслідок удару російських окупантів по Слов’янську (Донецька обл.) в четвер, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто двома ракетами зі "Смерчів", поцілили у спальний район. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, кав’ярню, пошту, інфраструктурний об’єкт і 3 автівки. На місці працюють всі відповідальні служби, ліквідовують наслідки обстрілу", - написав Філашкін в телеграм.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про одну загиблу людину і одну поранену внаслідок російського обстрілу Слов’янська. "Виникла пожежа в гаражі. Пошкоджені 10 багатоквартирних будинків, 2 адмінбудівлі, кафе та 4 автомобілі. Рятувальники ліквідували всі займання", - йшлося в повідомленні.