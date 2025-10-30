Інтерфакс-Україна
Події
17:08 30.10.2025

Щонайменше троє загиблих у Слов'янську внаслідок обстрілу

1 хв читати
Щонайменше троє загиблих у Слов'янську внаслідок обстрілу
Фото: ДСНС

Щонайменше три людини загинули і одну поранено внаслідок удару російських окупантів по Слов’янську (Донецька обл.) в четвер, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто двома ракетами зі "Смерчів", поцілили у спальний район. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, кав’ярню, пошту, інфраструктурний об’єкт і 3 автівки. На місці працюють всі відповідальні служби, ліквідовують наслідки обстрілу", - написав Філашкін в телеграм.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про одну загиблу людину і одну поранену внаслідок російського обстрілу Слов’янська. "Виникла пожежа в гаражі. Пошкоджені 10 багатоквартирних будинків, 2 адмінбудівлі, кафе та 4 автомобілі. Рятувальники ліквідували всі займання", - йшлося в повідомленні.

Теги: #обстріл #словянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 30.10.2025
Один загиблий та п’ятеро поранених через ворожі атаки на Херсонщину

Один загиблий та п’ятеро поранених через ворожі атаки на Херсонщину

16:56 30.10.2025
Окупанти обстріляли Слов’янськ, загинула людина, пошкоджено 10 багатоповерхівок – ДСНС

Окупанти обстріляли Слов’янськ, загинула людина, пошкоджено 10 багатоповерхівок – ДСНС

23:20 29.10.2025
Двоє цивільних поранено внаслідок атаки у Запорізькій області – ОВА

Двоє цивільних поранено внаслідок атаки у Запорізькій області – ОВА

15:06 29.10.2025
Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

11:52 29.10.2025
Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

17:36 28.10.2025
ДСНС: П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, серед них — дитина

ДСНС: П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, серед них — дитина

12:47 28.10.2025
Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі одна людина загинула, троє отримали поранення

Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі одна людина загинула, троє отримали поранення

10:22 28.10.2025
На Донеччині 27 жовтня росіяни вбили одного мирного мешканця, ще один дістав поранень

На Донеччині 27 жовтня росіяни вбили одного мирного мешканця, ще один дістав поранень

06:36 28.10.2025
Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Херсона - МВА

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Херсона - МВА

18:03 27.10.2025
Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти

Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів

За ексглаву "Укренерго" Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – джерела

ОСТАННЄ

Потяг №68/67 Варшава-Київ у четвер курсуватиме з додатковою пересадкою з технічних причин – УЗ

​​​​​​​Північнокорейська РСЗВ знищена на куп’янському напрямку – командувач Нацгвардії

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

У Чернігові через ворожий удар пошкоджена конструкція телевежі, проводяться роботи з її стабілізації

ВАКС заарештував двох підозрюваних у розкраданні на закупівлях дронів з правом застави 15 млн грн і 12 млн грн - САП

Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти

Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

Зеленський обговорив із главою МЗС Словенії приєднання країни до програми PURL

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА