Інтерфакс-Україна
Події
19:47 03.12.2025

У Слов’янську поранені 8 людей, серед них двоє дітей – ОВА

1 хв читати
У Слов’янську поранені 8 людей, серед них двоє дітей – ОВА

Унаслідок численних ударів по Слов'янську поранені щонайменше 8 людей, в тому числі дві дитини, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку. Поранені отримують необхідну медичну допомогу", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він наголосив, що безпечних місць на Донеччині не залишилося, і закликав мирних жителів регіону евакуюватися.

 

Теги: #поранені #словянськ

