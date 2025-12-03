У Слов’янську поранені 8 людей, серед них двоє дітей – ОВА

Унаслідок численних ударів по Слов'янську поранені щонайменше 8 людей, в тому числі дві дитини, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку. Поранені отримують необхідну медичну допомогу", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він наголосив, що безпечних місць на Донеччині не залишилося, і закликав мирних жителів регіону евакуюватися.