УЧХ проводить у Слов'янську тренінг для офіцерів ДСНС України

Український Червоний Хрест (УЧХ) проводить навчання офіцерів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Слов’янську, спрямоване на опанування навичок надання першої домедичної допомоги.

"У місті Слов’янськ розпочався інтенсивний 48-годинний тренінг із надання першої допомоги для офіцерів ДСНС України. Навчання проводять інструктори та тренери Українського Червоного Хреста", — повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

Протягом першого дня учасники засвоїли базові навички першої допомоги, опанували її алгоритм – огляд місця події, оцінка стану постраждалого, виклик спеціалістів, надання допомоги. Вони також засвоїли ключові прийоми екстреної допомоги: переведення постраждалого у бокове (відновне) положення, проведення серцево-легеневої реанімації, зупинку кровотеч, а також дії при дихальній непрохідності та травмах.

Навчання проходить у форматі максимально наближеному до реальних умов — із практичними відпрацюваннями та командною роботою. Мета тренінгу — підготувати рятувальників діяти впевнено, швидко та злагоджено у будь-якій ситуації. Попереду — ще кілька днів навчання, під час яких учасники вдосконалюватимуть свої вміння.

В УЧХ нагадали, що команда Українського Червоного Хреста з травня проводить навчання з першої допомоги для рятувальників ДСНС України за 48-годинною програмою. За цей час у таких тренінгах взяли участь понад 2600 надзвичайників у різних областях країни.