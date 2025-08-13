Інтерфакс-Україна
Події
18:00 13.08.2025

Україна готова до перемовин про територіальні питання – Мерц

1 хв читати

Україна готова до перемовин про територіальні питання, але юридичне визнання територій, які окупувала РФ, не обговорюється, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Україна готова до перемовин про територіальні питання, але ми виходимо з контактної лінії, вона є вихідною позицією. Юридичне визнання територій, окупованих Росією не обговорюються", - сказав Мерц під час пресконференції у середу.

Він наголосив, що Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки.

Теги: #війна #окуповані_території #перемовини #мерц

