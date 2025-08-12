Мінцифри домагається припинення роботи Starlink на окупованих територіях, в Україні вони працюватимуть – 1-й віцепрем’єр

Робота Starlink на окупованій території є викликом, над яким наразі працює Міністерство цифрової трансформації України, повідомив перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров журналістам в Житомирській області під час тестування технології Starlink Direct to Cell разом з "Київстар".

"Для нас є зараз виклик, що Starlink працюють на тимчасово окупованій території… Ми не можемо багато коментувати цю тему і заходити в деталі, але для нас це виклик. Ми з ним працюємо і, я впевнений, що вирішимо це питання", – зазначив Федоров.

В той же час він запевнив, що на території Україні Starlink працюватимуть.

За словами Федорова, існує комунікація з засновником та власником SpaceX Ілоном Маском, який публічно пообіцяв, що зі Starlink нічого не станеться в Україні й цей супутниковий зв'язок працюватиме.

"Він розуміє, що в нас велика кількість лікарень, шкіл, цивільного сектора покрито Starlink… Тому на сьогоднішній момент … все стало (у сенсі стабільно – ІФ-У)", – наголосив перший віцепрем’єр.

Він додав, що для загального розуміння дуже важливо додати, що в Україні через війну, напевно, одна з найбільших кількостей активних Starlink у світі на сьогоднішній день, і тільки Мінцифри завезло їх понад 50 тис.

"Велика кількість Starlink впливає на те, як компанія реагує на розвиток того чи іншого регіону і взагалі на зворотній зв'язок по сервісам", – вважає Федоров.

На його думку, запуск "Київстар" на базі комерційного договору зі SpaceX технології Starlink Direct to Cell також поглиблює та зміцнює ці зв’язки компанії Маска з Україною, робить їх ще більш побудованими за принципом "win-win".

Перший віцепрем’єр повідомив, що нова технологія відкриває нові можливості, але також запевнив, що Мінцифри робить усе й для того, щоб був і військовий LTE, й інші альтернативні технології, в тому числі супутникові, аби Україна була готова до будь-якого сценарію, "а не так, щоб ми розраховували тільки на одну технологію".