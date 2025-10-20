Інтерфакс-Україна
Події
10:38 20.10.2025

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Позиція РФ щодо припинення війни в Україні не змінилися - вони досі хочуть, щоб Україна повністю вивела свої війська з Донецької та Луганської областей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Думка росіян не змінилася: вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. Не повністю зі сходу – а саме з Донбасу, повністю з Донецької та Луганської областей. Я пояснив (під час візиту до Вашингтону на минулому тижні – ІФ-У), що позиція України в цьому контексті не змінилася. Я пояснив і президенту Трампу, і пану Віткоффу", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

Водночас, за його словами, спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф просто передає, що РФ має на увазі. І це не означає, що це його точка зору.

"Я йому чітко сказав, що є деяке оманливе враження. Історія в тому, що росіяни кажуть, що вони провели начебто референдум серед "рускіх людей" на Донбасі і вони начебто хочуть в Росію", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що спочатку була окупація, а потім через десять років окупанти провели там свої так звані "референдум".

"Пан Віткофф каже, що воно внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель", - наголосив глава держави.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Володимир Путін під час телефонної розмови цього тижня з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Київ передав повний контроль над Донецькою областю як умову для завершення війни. Під час дзвінка Путін також запропонував віддати частини двох інших регіонів України – Запорізької та Херсонської областей – в обмін на повний контроль над Донецькою областю.

Теги: #війна #донбас #рф

