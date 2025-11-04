Інтерфакс-Україна
20:41 04.11.2025

Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

Російські окупанти продовжують накопичувати сили в Покровську, здійснюють постійну фіксацію та ураження буквально по всьому населеному пункті, повідомляє DeepState.

Одночасно, за даними проекту, йде поступове поглинання міста, де росіяни вже здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто.

"Одночасно з цим тривають як спроби зачистки, так і проста ліквідація ворога всіма наявними спроможностями, де ключову роль відіграють пілоти дронів. Багато кадрів роботи наявні в мережі, які демонструють постійну роботу по кацапах. Противник пробує також взяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним, з одночасними спробами долізти в останнє. В цій місцевості активно тривають фізичні зачистки спеціальними групами, адже це ключова ділянка логістики в Покровськ. Однак це все не вирішує головної проблеми – блокування противника на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто. А виходячи з того, що кацап там вже облаштовує позиції і бере під контроль місцевість, ця можливість по суті втрачена", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Ситуація залишається критичною, наголошується в повідомленні.

"І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там", - додали на проекті.

 

