Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони України, приурочивши його до Дня Збройних сил України, повідомляється в телеграм-каналі корпусу в суботу.

"Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя. У бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього у День ЗСУ ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об’єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України", — повідомив Білецький.

За його словами, в Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну, і ще сотні тисяч проходять її зараз. "Вони заплатили кров’ю за власну державу. І тепер мають право та обов’язок будувати її далі", - сказав Білецький.

Як повідомляється в пресрелізі Третього армійського корпусу, Ветеранський корпус – це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни.

Корпус розпочав опитування для ветеранів і чинних військовослужбовців за посиланням https://veterans.ab3.army/ про те, що реально потрібно військовим для впевненого повернення у цивільне життя, щоб ініціатива стала дієвою.