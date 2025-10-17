Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Днями до Харкова працівники авіакомпанії "Українські вертольоти" привезли допомогу для ЗСУ. Так відбувається не вперше. Це частина діяльності авіакомпанії в сучасних реаліях і частина корпоративної культури. У цій передачі полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третьому Армійському Корпусу техніка, обладнання, інструменти та витратні матеріали на загальну суму 4,6 млн грн.

"Допомагати Силам оборони — це не опція, це база. Ми в тилу маємо можливість працювати тільки тому, що хтось обрав шлях боротьби. Найменше, що ми можемо робити, — це підтримувати наших Захисників та Захисниць. Зараз ти або на фронті, або для фронту. Коли до мене потрапляють запити від військових, то ми в авіакомпанії шукаємо можливості їх виконати повністю і якомога швидше. Бо кожен такий запит — це не про гроші, це збережені життя, це виграний час, це крок до перемоги", — сказав Голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

У запиті військових були 3D-принтери із витратними матеріалами та комплектуючими, системи зв'язку, мікроскопи, паяльні станції та паяльники, перфоратори, шліфмашина, акумуляторні дрилі-шуруповерти та інші інструменти, роутери і точки доступу Wi-Fi, комп'ютери та ноутбуки, відеопрогравачі, зарядні пристрої, акумуляторні батареї, компресор та інше. Усе необхідне оперативно закупили і доставили.

"Таких засобів, на жаль, не вистачає, оскільки ця номенклатура не передбачена згідно зі "штатом". І це все кладеться на плечі нашим волонтерам. Із ПрАТ "Українські вертольоти" ми вже другий раз зустрічаємося по взаємодії. До того вони нам передавали 5 автівок Mitsubishi L200, які до цих пір виконують бойові завдання", — повідомив заступник командира полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третього Армійського Корпусу Олег Романов.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" регулярно закуповує та передає автомобілі, дрони та інше майно, яке може бути корисним для Сил оборони України. На це спрямовують як частину прибутків, так і частину зарплат колективу.

"Наш підрозділ "KRAKEN¹⁶⁵⁴" завжди користується передовими технологіями. Тобто, ми завжди використовуємо інновації, завжди йдемо в ногу з часом. Бо якщо ми цього не будемо робити, в цілому наша армія, то ми програємо. І те, що ви зараз бачите, те, що передала авіакомпанія "Українські вертольоти" — це саме ті засоби, завдяки яким ми будемо робити ці технології. Тобто, це 3D принтери — будемо робити форми під вибухівку, форми під скиди БПЛА, щоб якомога більше вбивати росіян і скоріше принести перемогу українській армії", — ділиться заступник командира 21 окремого полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Костянтин Немічев.

Отримана благодійна допомога — це не просто підтримка, це крок до Перемоги. Кожен переданий засіб наближає Україну до мирного неба, рятує життя побратимів і дає сили війську боротися далі.

"Ми спочатку можемо надрукувати корпус якогось засобу, додати навісне обладнання, і отримати, грубо кажучи, дрон і протестувати цей же виріб. Потім ми адаптуємо на більш серйозні рами, використовуємо вуглеволокно, щоби отримати вже конструкцію, яку будемо використовувати вже на бойових", — розказує деталі голова відділення розробників роти R&D із позивним "БАЗА" 21-го окремого полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴", який входить до Третього Армійського Корпусу.

Ще із 2009 року авіакомпанія "Українські вертольоти" підтримувала Збройні сили України та Нацгвардію. А лише від початку повномасштабної війни авіакомпанія уже надала благодійної допомоги на загальну суму понад 306 млн грн. Тут існує три напрямки благодійності: на підтримку війська було виділено майже 210 млн грн, а решта — на підтримку ветеранів та родин загиблих військовослужбовців.