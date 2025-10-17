Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:00 17.10.2025

Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

3 хв читати
Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Днями до Харкова працівники авіакомпанії "Українські вертольоти" привезли допомогу для ЗСУ. Так відбувається не вперше. Це частина діяльності авіакомпанії в сучасних реаліях і частина корпоративної культури. У цій передачі полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третьому Армійському Корпусу техніка, обладнання, інструменти та витратні матеріали на загальну суму 4,6 млн грн.

"Допомагати Силам оборони — це не опція, це база. Ми в тилу маємо можливість працювати тільки тому, що хтось обрав шлях боротьби. Найменше, що ми можемо робити, —  це підтримувати наших Захисників та Захисниць. Зараз ти або на фронті, або для фронту. Коли до мене потрапляють запити від військових, то ми в авіакомпанії шукаємо можливості їх виконати повністю і якомога швидше. Бо кожен такий запит — це не про гроші, це збережені життя, це виграний час, це крок до перемоги", сказав Голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

У запиті військових були 3D-принтери із витратними матеріалами та комплектуючими, системи зв'язку, мікроскопи, паяльні станції та паяльники, перфоратори, шліфмашина, акумуляторні дрилі-шуруповерти та інші інструменти, роутери і точки доступу Wi-Fi, комп'ютери та ноутбуки, відеопрогравачі, зарядні пристрої, акумуляторні батареї, компресор та інше. Усе необхідне оперативно закупили і доставили.

"Таких засобів, на жаль, не вистачає, оскільки ця номенклатура не передбачена згідно зі "штатом". І це все кладеться на плечі нашим волонтерам. Із ПрАТ "Українські вертольоти" ми вже другий раз зустрічаємося по взаємодії. До того вони нам передавали 5 автівок Mitsubishi L200, які до цих пір виконують бойові завдання", повідомив заступник командира полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третього Армійського Корпусу Олег Романов.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" регулярно закуповує та передає автомобілі, дрони та інше майно, яке може бути корисним для Сил оборони України. На це спрямовують як частину прибутків, так і частину зарплат колективу.

"Наш підрозділ "KRAKEN¹⁶⁵⁴" завжди користується передовими технологіями. Тобто, ми завжди використовуємо інновації, завжди йдемо в ногу з часом. Бо якщо ми цього не будемо робити, в цілому наша армія, то ми програємо. І те, що ви зараз бачите, те, що передала авіакомпанія "Українські вертольоти" — це саме ті засоби, завдяки яким ми будемо робити ці технології. Тобто, це 3D принтери — будемо робити форми під вибухівку, форми під скиди БПЛА, щоб якомога більше вбивати росіян і скоріше принести перемогу українській армії", — ділиться заступник командира 21 окремого полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Костянтин Немічев.

Отримана благодійна допомога — це не просто підтримка, це крок до Перемоги. Кожен переданий засіб наближає Україну до мирного неба, рятує життя побратимів і дає сили війську боротися далі.

"Ми спочатку можемо надрукувати корпус якогось засобу, додати навісне обладнання, і отримати, грубо кажучи, дрон і протестувати цей же виріб. Потім ми адаптуємо на більш серйозні рами, використовуємо вуглеволокно, щоби отримати вже конструкцію, яку будемо використовувати вже на бойових", розказує деталі голова відділення розробників роти R&D із позивним "БАЗА" 21-го окремого полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴", який входить до Третього Армійського Корпусу.

Ще із 2009 року авіакомпанія "Українські вертольоти" підтримувала Збройні сили України та Нацгвардію. А лише від початку повномасштабної війни авіакомпанія уже надала благодійної допомоги на загальну суму понад 306 млн грн. Тут існує три напрямки благодійності: на підтримку війська було виділено майже 210 млн грн, а решта — на підтримку ветеранів та родин загиблих військовослужбовців.

Теги: #зсу #kraken #українські_вертольоти #третій_армійський_корпус #ткаченко #нацгвардія #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 14.10.2025
"Контракт 18–24" масштабували: набір відкрито майже до всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ

"Контракт 18–24" масштабували: набір відкрито майже до всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ

12:47 14.10.2025
Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

12:41 14.10.2025
На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

17:34 13.10.2025
Нову цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс" розгортають у ЗСУ - Міноборони

Нову цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс" розгортають у ЗСУ - Міноборони

15:10 13.10.2025
Вірмени України: брати по зброї, що стоять за свободу

Вірмени України: брати по зброї, що стоять за свободу

08:10 13.10.2025
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 110 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 110 од. спецтехніки - Генштаб

17:48 12.10.2025
Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

10:25 10.10.2025
Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб – Сирський

Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб – Сирський

12:14 09.10.2025
Рада має намір створити Кіберсили ЗСУ

Рада має намір створити Кіберсили ЗСУ

15:06 07.10.2025
Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Діти військових, які проходять реабілітацію в центрах RECOVERY, вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

Завдяки підтримці Василя Костюка у Львові відбувся дебютний Horuna Cup

Українська універсальна біржа застосовує санкції та наголошує на необхідності дотримання умов укладених договорів

NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI

Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

Arricano презентує маніфест сезону "Світло у простих речах"

У KLR Bus розповіли про сезонні тренди на ринку міжнародних пасажирских перевезень

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко»

Agro2Food Profit Forum 2025: Виробництво. Переробка. Прибуток

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА