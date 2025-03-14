Третя окрема штурмова бригада офіційно розгортається в Третій армійський корпус - Білецький

Третя штурмова стає Третім Армійським Корпусом під командуванням Андрія Білецького, повідомив сам Білецький у відеозверненні.

«Наші плани — змінити принципи цієї війни. А значить, змінити й сам хід війни на користь України. Ca vis pacem para bellum. Слава Україні», — сказав Білецький у відео, розміщенному на сторінці корпусу..

Він додав, що “наш шлях від бригади до корпусу був непростий”, і воїни пройшли багато битв.

“Наші кіти, на яких ми будемо будувати корпус - це: бойова підготовка, створення професійного сержанського корпусу, робота з управлінням і плануванням, і найперше - технології і технологічність”, - наголосив Білецький.