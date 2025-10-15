Законопроєкт про репродуктивні технології потребує суттєвого доопрацювання – експерт

Законопроєкт "Про застосування допоміжних репродуктивних технологій" (№13638) потребує суттєвого доопрацювання з обов'язковим залученням медичної, юридичної та етичної спільноти, вважає репродуктологиня, лідерка напряму допоміжних репродуктивних технологій медичної мережі "Добробут" Світлана Шиянова.

"Повинні бути збережені ключові принципи: безпека, доказовість, персоналізація та максимальна реалізація права на батьківство", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Шиянова зазначила, що законопроект, у разі прийняття, призведе до різкого зменшення запиту на репродуктивні технології від іноземних пацієнтів, адже до повномасштабного вторгнення Україна була одним зі світових лідерів у сфері сурогатного материнства, завдяки чіткому законодавчому визначенню батьківства. Запит також існував на висококваліфіковані програми донації яйцеклітиин.

"Прийняття законопроєкту призведе до різкого зниження міжнародного попиту, оскільки законопроєкт передбачає дві критичні обмежувальні норми - заборону надання послуг сурогатного материнства, якщо один з подружжя є громадянином держави, де такий метод заборонений, а також вимогу, щоб один з подружжя був громадянином України (для сурогатного материнства)", - сказала вона.

Шиянова підкреслила, що "ці норми фактично закривають міжнародний ринок сурогатного материнства, який приносив значні інвестиції у медичну сферу".

"Очікується різке падіння міжнародного запиту. Відповідно фокус буде зміщено на внутрішній ринок (пари з безпліддям, відкладене материнство, онкофертильність), а також на розвиток міжнародних програм для громадян України, які перебувають за кордоном", - прогнозує вона.

Коментуючи вплив на галузь, передбаченої законопроєктом заборони донації ембріонів, Шиянова зазначила, що ця заборона "є однією з найбільш обмежувальних та суперечливих норм законопроєкту".

"На сьогодні донація ембріонів — це остання та єдина можливість стати батьками для пацієнтів, які мають абсолютні показання: відсутність власних якісних гамет у обох партнерів (наприклад, передчасна недостатність яєчників+важкий чоловічий фактор) та для одиноких жінок. Частка таких пацієнтів складає близько 5-10% серед пацієнтів, що звертаються за послугами ДРТ. Законопроєкт дозволяє використання донорського ембріона лише подружжям (у шлюбі від трьох років) за умови абсолютної відсутності репродуктивного матеріалу в обох. При цьому, вимога генетичного зв'язку фактично виключає цю опцію для одиноких жінок та багатьох пар", - сказала вона.

Крім того, Шиянова зазначила, що "ця заборона суперечить нашим принципам доказовості (Европейська асоціація Репродукції - ESHRE) та персоналізації, забирає останній шанс у найбільш вразливої категорії пацієнтів, змушуючи їх шукати цю послугу за кордоном".

"Для клінік це означає виключення важливої послуги з переліку, що обмежує можливість надавати повний спектр ДРТ та комплексно супроводжувати пацієнта", - сказала вона.

На думку Шиянової, наразі нормативного врегулювання потребують зазначила такі аспекти репродуктивної медицини, як визначення безпліддя, визначення, хто є суб'єктом права на ДРТ, необхідність закріплення анонімності донації, регулювання компенсацій, а також відсутність чіткого механізму створення єдиного національного реєстру ДРТ та стандартизованого моніторингу результативності.

"У поточній редакції законопроєкт може призвести до звуження доступу до необхідних процедур для громадян України (заборона донорських ембріонів, обмеження для одиноких жінок) та знищення міжнародної конкурентоспроможності галузі. Це суперечить декларованій меті — підвищенню народжуваності", - резюмувала експерт.

Як повідомлялося, представники Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ) вважають, що урядовий законопроект №13683 "Про застосування допоміжних репродуктивних технологій" обмежить доступ українців до таких технологій.