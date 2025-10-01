17:37 01.10.2025
Ральцев і Білецький стали бригадними генералами, Шаповалов – генерал-майором - укази
Указом президента України Володимира Зеленського №717/2025 від 30 вересня 2025 р. військове звання генерал-майора присвоєно— командувачу Сухопутних військ ЗСУ бригадному генералу Геннадію Шаповалову.
Іншим указом №718/2025 від 30 вересня 2025 року військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Юрію Ральцеву — заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Указом президента України №737/2025 від 30 вересня 2025 року військове звання бригадного генерала присвоєно командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Андрію Білецькому.