Інтерфакс-Україна
Події
16:14 12.11.2025

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підпише рішення Ради з національної безпеки щодо застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому".

"Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, "руськіє" удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому"", - сказав Зеленський у зверненні у середу.

Поінформоване джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що санкції будуть запроваджені проти бізнесмена Тимура Міндіча та Михайла Цукермана.

