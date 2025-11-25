Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про додаткові заходи щодо захисту прав дітей в умовах збройної агресії РФ проти України, повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ №859 від 24 листопада 2025 року оприлюднено на сайті президента.

Зокрема, в документі Зеленський постановив забезпечити доступ дітей до якісної медицини, психологічної підтримки та освіти, посилити інституційну спроможність держави у сфері захисту прав дітей, створити ефективні механізми повернення депортованих та примусово переміщених дітей і їх реінтеграції, консолідувати міжнародні зусилля для тиску на РФ з вимогою повернути всіх незаконно вивезених дітей, забезпечити розслідування злочинів проти дітей та притягнення винних, а також працювати над міжнародними механізмами та угодами, які гарантуватимуть захист прав дітей у збройних конфліктах.

Кабінету міністрів доручено розробити до 2030 року Національний план захисту прав дитини, який включає:

- доступ до якісної медицини, вакцинації, психологічної допомоги;

- розвиток інклюзивної, сучасної освіти та дистанційного навчання для дітей з окупованих територій і депортованих;

- посилений захист дітей, постраждалих від війни (поранених, депортованих, утримуваних у РФ, сиріт);

- розвиток сімейних форм виховання та підтримку усиновлення;

- розширення мережі соціальних послуг та інфраструктури;

- програми доступного житла для сімей з дітьми;

- можливості розвитку та самореалізації дітей і молоді.

Також указом постановлено:

- скасування консульського збору для оформлення документів дітям, які повертаються з депортації або були під ризиком депортації.

- запуск дієвих механізмів пошуку і повернення депортованих дітей, а також дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування.

- забезпечення повноцінної роботи Реєстру депортованих дітей та процеси верифікації даних.

- створення безпечних механізмів повідомлень про порушення прав дітей та про бажання повернутися в Україну.

- проведення моніторингу прав дітей, переміщених або повернутих з депортації, з особливою увагою до сиріт і дітей з інвалідністю.

- забезпечення доступу України до дітей, евакуйованих за кордон, та механізми їх повернення й влаштування в сімейні форми.

- дозвіл подання заяв на статус постраждалої дитини онлайн через "Дію".

- удосконалення індивідуальних планів повернення та реінтеграції дітей, включно з тими, хто був евакуйований за кордон.

- запровадження програми реабілітації та адаптації дітей, повернутих із депортації.

- надання консультаційної підтримки сім’ям щодо подання заяв на репарації до Міжнародного реєстру збитків.

- підтримка інформаційної кампанії про сімейні форми виховання та активізацію усиновлення.

- вирішення питання щодо посилення інституційної спроможності держави у сфері захисту дітей, фінансування послуг для дітей та сімей, збільшення соціальної допомоги для сиріт та дітей під опікою, пошуку фінансування заходів, зокрема за рахунок репарацій РФ.

- підготовка законопроєктів, спрямованих на оновлення законодавства у сфері дитинства відповідно до європейських стандартів, ефективне розслідування злочинів проти дітей, зокрема незаконної депортації, зміни імені/громадянства, незаконного усиновлення в РФ.

Кабмін має звітувати про виконання указу кожні пів року.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/8592025-57189