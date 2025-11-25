Інтерфакс-Україна
Події
04:25 25.11.2025

Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

3 хв читати

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про додаткові заходи щодо захисту прав дітей в умовах збройної агресії РФ проти України, повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ №859 від 24 листопада 2025 року оприлюднено на сайті президента.

Зокрема, в документі Зеленський постановив забезпечити доступ дітей до якісної медицини, психологічної підтримки та освіти, посилити інституційну спроможність держави у сфері захисту прав дітей, створити ефективні механізми повернення депортованих та примусово переміщених дітей і їх реінтеграції, консолідувати міжнародні зусилля для тиску на РФ з вимогою повернути всіх незаконно вивезених дітей, забезпечити розслідування злочинів проти дітей та притягнення винних, а також працювати над міжнародними механізмами та угодами, які гарантуватимуть захист прав дітей у збройних конфліктах.

Кабінету міністрів доручено розробити до 2030 року Національний план захисту прав дитини, який включає:

-  доступ до якісної медицини, вакцинації, психологічної допомоги;

-  розвиток інклюзивної, сучасної освіти та дистанційного навчання для дітей з окупованих територій і депортованих;

-  посилений захист дітей, постраждалих від війни (поранених, депортованих, утримуваних у РФ, сиріт);

-  розвиток сімейних форм виховання та підтримку усиновлення;

-  розширення мережі соціальних послуг та інфраструктури;

-  програми доступного житла для сімей з дітьми;

-  можливості розвитку та самореалізації дітей і молоді.

Також указом постановлено:

-  скасування консульського збору для оформлення документів дітям, які повертаються з депортації або були під ризиком депортації.

-  запуск дієвих механізмів пошуку і повернення депортованих дітей, а також дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування.

-  забезпечення повноцінної роботи Реєстру депортованих дітей та процеси верифікації даних.

-  створення безпечних механізмів повідомлень про порушення прав дітей та про бажання повернутися в Україну.

-  проведення моніторингу прав дітей, переміщених або повернутих з депортації, з особливою увагою до сиріт і дітей з інвалідністю.

-  забезпечення доступу України до дітей, евакуйованих за кордон, та механізми їх повернення й влаштування в сімейні форми.

-  дозвіл подання заяв на статус постраждалої дитини онлайн через "Дію".

-  удосконалення індивідуальних планів повернення та реінтеграції дітей, включно з тими, хто був евакуйований за кордон.

-  запровадження програми реабілітації та адаптації дітей, повернутих із депортації.

-  надання консультаційної підтримки сім’ям щодо подання заяв на репарації до Міжнародного реєстру збитків.

-  підтримка інформаційної кампанії про сімейні форми виховання та активізацію усиновлення.

-  вирішення питання щодо посилення інституційної спроможності держави у сфері захисту дітей, фінансування послуг для дітей та сімей, збільшення соціальної допомоги для сиріт та дітей під опікою, пошуку фінансування заходів, зокрема за рахунок репарацій РФ.

-  підготовка законопроєктів, спрямованих на оновлення законодавства у сфері дитинства відповідно до європейських стандартів, ефективне розслідування злочинів проти дітей, зокрема незаконної депортації, зміни імені/громадянства, незаконного усиновлення в РФ.

Кабмін має звітувати про виконання указу кожні пів року.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/8592025-57189

Теги: #діти #указ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:58 24.11.2025
Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

22:38 24.11.2025
Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

22:29 24.11.2025
Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

22:16 24.11.2025
Після Женеви пунктів угоди США-РФ уже не 28, а менше - Зеленський

Після Женеви пунктів угоди США-РФ уже не 28, а менше - Зеленський

20:05 24.11.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

19:58 24.11.2025
Навроцький запросив Зеленського до Варшави

Навроцький запросив Зеленського до Варшави

19:26 24.11.2025
До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця

До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця

18:40 24.11.2025
Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

18:39 24.11.2025
Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

15:25 24.11.2025
Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

Україна закликала не допустити Росію до Ради Міжнародної морської організації - Кулеба

Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

Миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією, вважає сенатор Грем

Четверо потерпілих в Києві звернулися по допомогу - МВА

У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий - КМВА

На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури – Міненерго

Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА

Дві пожежі внаслідок влучання ворожих уламків в Печерському районі - мер

У Києві фіксують перебої з енерго- та водопостачанням - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА