Інтерфакс-Україна
Події
15:04 21.07.2025

Командувач Сухопутних військ заявив про пріоритетність комплектування і розвитку всіх їх складових

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Командувач Сухопутних військ заявив про пріоритетність комплектування і розвитку всіх їх складових
Фото: https://t.me/landforcesofukraine/

Комплектування бойових частин і підрозділів, розвиток всіх складових Сухопутних військ, а також бойова підготовка військовослужбовців є пріоритетними на сьогодні, відзначив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Геннадій Шаповалов, призначений на посаду 19 червня.

"Одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ. Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян", - написав Шаповалов в понеділок в Телеграм.

Він також відзначив необхідність "постійного вдосконалення та розвитку у питаннях бойової підготовки" під час війни. "Підготовка наших підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад – також наш пріоритет", - сказав командувач.

Шаповалов заявив про принципову для нього важливість розвитку всіх без винятку складових Сухопутних військ: "від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації".

При цьому він зазначив, що особливу увагу приділятиме розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом.

"Готовий до відкритого діалогу, ініціатив, пропозицій і конструктивної критики. Час вимагає від нас чітких дій, ефективних рішень і максимальної концентрації на головному – зміцненні війська, яке сьогодні тримає лінію оборони країни", - сказав Шаповалов.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Шаповалова командувачем Сухопутних військ 19 червня. 27 червня він своїм указом ввів Шаповалова до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Теги: #бойові_частини #шаповалов #комплектування #сухопутні_війська

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