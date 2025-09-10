Інтерфакс-Україна
17:59 10.09.2025

ГУР та Третій армійський корпус утворили новий підрозділ "KRAKEN 1654"

Фото: https://t.me/DIUkraine

Частина досвідчених бійців підрозділу активних дій Головного управління розвідки (ГУР) перейде до корпусу, створеного на базі Третьої штурмової бригади, з їх об'єднанням буде створено новий підрозділ "KRAKEN 1654", повідомила пресслужба ГУР Міноборони України

"З міцної дружби ГУР МО та Третього армійського корпусу з'являється новий підрозділ — "KRAKEN 1654". ГУР передають частину досвідчених бійців підрозділу активних дій до корпусу, створеного на базі легендарної Третьої штурмової", - йдеться у повідомленні на у телеграм-каналі ГУР у середу.

Зазначається, що новий "KRAKEN 1654" названо на честь підрозділу, у якому бійці сформувалися як військові. "Це знак поваги до побратимів, з якими несли службу разом, і символ традицій "KRAKEN". Підрозділ активних дій "KRAKEN" відзначився у боях Харківського контрнаступу, на Запоріжжі та Сумщині, Часовому Яру, Вовчанську та Липцях", - наголосили в ГУР.

"Тепер частина його бійців підсилить командний склад Полку безпілотних систем корпусу. І вони вже приступають до розбудови нового високотехнологічного підрозділу. Розробка, застосування та підтримка БПС для виконання бойових завдань, розвідки та ударних операцій", - повідомили в ГУР про завдання нового підрозділу

Теги: #kraken #гур #третій_армійський_корпус

