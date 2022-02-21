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12:10 21.02.2022

240 тис учасників АТО чекають допомоги, реабілітацію пройдуть лише 5 тисяч ветеранів - Кулініч

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240 тис учасників АТО чекають допомоги, реабілітацію пройдуть лише 5 тисяч ветеранів - Кулініч

На сьогодні в Україні діють лише п’ять центрів соціально-психологічної реабілітації ветеранів АТО/ООС на всю країну, а заходами з психологічної реабілітації буде охоплено лише 5 тисяч ветеранів АТО, тоді як щонайменше 240 тисяч учасників АТО чекають професійної психологічної та соціальної допомоги.

Про це під час погоджувальної ради заявив голова депутатської групи "Довіра", народний депутат Олег Кулініч.

"Ще одне важливе питання, яке дуже гостро стоїть на сьогодні - це захист наших військових. В першу чергу, мова йде про психологічну та соціальну реабілітацію. Тому заклади для реабілітації військових повинні бути створені в кожному обласному центрі, а в ідеалі – в кожній громаді", - підкреслив Кулініч.

Зі слів голови депутатської групи "Довіра", послугами з санаторно-курортного лікування цього року будуть забезпечені 7 тисяч ветеранів, чого також недостатньо. Ветерани АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах загального профілю, проте їм потрібні спеціалізовані заклади, котрих на сьогодні майже немає в державі.

Водночас, за інформацією Олега Кулініча, державна програма соціальної та професійної адаптації ветеранів АТО, яка реалізується з 2015 року, на 80% зводиться до проходження курсів підготовки водіїв, чого явно недостатньо.

 

Теги: #ветерани #кулініч #оос
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