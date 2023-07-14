Сім’ї військових, що загинули внаслідок ракетних ударів ворога в тилу, також матимуть право на виплати - законопроект

Військові, які отримали поранення або каліцтва внаслідок завдання ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по військових частинах та навчальних центрах не в безпосередній зоні бойових дій, після прийняття законопроекту №9110 претендуватимуть на всі пільги та статус, встановлені законом "Про статус ветеранів війни, гарантії" їх соціального захисту.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив один із ініціаторів законопроекту, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.

"Відтепер право на надання статусу інваліда війни для самих військовослужбовців або, у разі їх загибелі, отримання відповідних виплат та пільг для членів їх сім’ї, буде поширюватися і на тих захисників та захисниць, які одержали поранення чи каліцтво або загинули внаслідок завдання ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по військових частинах та навчальних центрах не в безпосередній зоні бойових дій", - зазначив Кулініч.

Депутат уточнив, що це стосуватиметься і сімей загиблих захисників, які зможуть претендувати на передбачені законодавством виплати.

Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій осіб, які визнаються особами з інвалідністю внаслідок війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, а також надання їм соціальних гарантій”. “За” проголосували 258 народних депутатів.

Автори законопроекту - Олег Кулініч, Владіслав Поляк, Павло Бакунець, Андрій Кіт, Микола Люшняк, Микола Бабенко (всі — депутатська група “Довіра”).