Кулініч навмисне приховав інформацію про підготовку нападу РФ із Криму - ДБР

Екскерівник кримського главку Служби безпеки України Олег Кулініч навмисне приховав інформацію від керівництва СБУ про підготовлюваний повномасштабний напад РФ із півострова Крим і заборонив інформувати Центральний апарат СБУ про це, повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Слідство встановило, що посадовець (Кулініч - ІФ-У) заздалегідь знав про плани збройних сил РФ здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до центрального апарату СБУ", - повідомила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян на брифінгу в Києві в середу.

Вона додала, що в перші години вторгнення чиновник "свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку у регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ".

Сап'ян уточнила, що Кулініч сам залишив місце постійної дислокації і 24 лютого виїхав до Києва.