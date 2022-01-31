Економіка

12:32 31.01.2022

Тарифи на електроенергію "вбивають" українську промисловість - депутат Кулініч

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Тарифи на електроенергію "вбивають" українську промисловість - депутат Кулініч

Бізнес висловлює занепокоєння нинішніми тарифами на електроенергію для промисловості, які шкодять розвитку української економіки.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова депутатської групи "Довіра", народний депутат Олег Кулініч.

"Тариф для промисловості майже 6 гривень за кіловат створює практично нереальні умови для роботи. І це при тому, що ціна на електроенергію на ринку РДН ("на добу наперед") становить 2 гривні! Відповідно, виникає питання до НКРЕКП, чому для обленерго створені такі тарифи, які дозволяють йому заробляти, коли вбивається промисловість?!", - зазначає Олег Кулініч.

З його слів, в умовах російської агресії Україні потрібна працююча економіка, особливо зважаючи на те, що панічна ситуація і так прямо відображається на курсі національної валюти і інших економічних процесах.

Ще одним явищем, яке шкодить розвитку економіки, Олег Кулініч назвав останні зміни в агрооподаткуванні, які призвели до виключення виробників птиці з платників єдиного сільськогосподарського податку.

"З 1 січня поточного року птахівництво позбавлене спрощеної системи оподаткування. Це означає, що всі підприємства, які займаються птахівництвом, повинні будуть перейти на загальну систему оподаткування, або виділити птахівництво в окремі підрозділи і сплачувати податок на прибуток", - зазначає депутат.

Теги: #тарифи #електроенергія #кулініч
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