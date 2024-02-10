У Донецькій області з лютого 2022 р. знищено п'ять птахівничих підприємств - голова ОВА

На Донеччині від початку повномасштабного вторгнення Росії зруйновано ворожими обстрілами п'ять підприємств із птахівництва, ще шість перебувають на окупованій території, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Наразі продовжують працювати лише дві птахофабрики. До 24 лютого 2022 року налічувалося 13 таких підприємств", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Так, наголосив він, птахофабрика в Краматорському районі Донецької області працює навіть незважаючи на руйнування виробничих приміщень і понесені збитки.

"Зараз підприємство відновлює поголів'я качок, воно зберегло робочі місця і продовжує платити податки в повному обсязі. Сподіваюся, що підприємство збереже потенціал і наростить поголів'я, щоб і надалі виробляти якісну продукцію для жителів області", - додав очільник ОВА.