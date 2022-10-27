В.о. голови СБУ Малюк про затримання ексначальника Кримського главку Кулініча: Він доповідав російським спецслужбам інформацію про ситуацію в Україні

СБУ має в своєму розпорядженні незаперечні докази, що колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на Росію, доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в службі, повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Малюк розповів, що наразі відбувається самоочищення служби, і це дуже важливо, особливо в умовах війни. "Якщо не виявити цих щурів на нашому борту, то всі наші подальші операції стосовно ворога приречені на провал. Тому на цьому (самоочищенні – ІФ-У) ми робимо дуже великий акцент. Сьогодні підрозділ внутрішньої безпеки повністю переформатований і виконує саме контррозвідувальні завдання. Тож робимо для цього все можливе. Зі знакових прикладів – затримання агентів, так званих кротів у лавах СБУ", - зазначив він.

Говорячи про операцію з викриття та затримання Кулініча, в.о. голови СБУ зазначив, що він затримував "крота" особисто.

"Було проведено безпрецедентну філігранну розробку та подальшу реалізацію, здійснено агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми видобули всі файли, де він реально доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, в службі, як вони намагалися впливати на різні процеси", - розповів керівник української спецслужби.

Натомість Малюк не став поки що розголошувати деталей, зазначивши, що триває слідство.