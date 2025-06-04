В Україні будують і модернізують 125 молочних ферм

Молочне виробництво, попри втрати потужностей на сході України, не зупиняється, а зміщується в центральні та західні області, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль на конференції "Молочна галузь: Україна – ЄС".

Міністр зауважив, що наразі в Україні будується або модернізується 125 молочних ферм.

Він висловив упевненість, що стійкість молочного бізнесу - приклад для всієї економіки, а ефективний розподіл маржі між виробником, переробником і ритейлом - не лише питання економіки, а й довіри.

"Лише синергія між усіма учасниками може дати той ефект масштабу, який дозволить створювати додану вартість і в країні, і для експорту. Вдячний за відкритий і фаховий діалог. Це була плідна розмова, яка, переконаний, матиме практичні результати для галузі", - наголосив Коваль.

При цьому він зауважив, що ціноутворення - ключ до справедливості в ланцюгу і закликав виробників переходити від сировини до готової продукції.

"Тонна українського агроекспорту коштує в середньому EUR291. Для порівняння, в ЄС - EUR1536. Це різниця між сировинною економікою та економікою доданої вартості. Наше завдання - зробити так, щоб частка тваринництва та переробки сягнула понад 50% в агросекторі", - резюмував міністр агрополітики.