Інтерфакс-Україна
Економіка
11:31 04.06.2025

В Україні будують і модернізують 125 молочних ферм

1 хв читати
В Україні будують і модернізують 125 молочних ферм

Молочне виробництво, попри втрати потужностей на сході України, не зупиняється, а зміщується в центральні та західні області, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль на конференції "Молочна галузь: Україна – ЄС".

Міністр зауважив, що наразі в Україні будується або модернізується 125 молочних ферм.

Він висловив упевненість, що стійкість молочного бізнесу - приклад для всієї економіки, а ефективний розподіл маржі між виробником, переробником і ритейлом - не лише питання економіки, а й довіри.

"Лише синергія між усіма учасниками може дати той ефект масштабу, який дозволить створювати додану вартість і в країні, і для експорту. Вдячний за відкритий і фаховий діалог. Це була плідна розмова, яка, переконаний, матиме практичні результати для галузі", - наголосив Коваль.

При цьому він зауважив, що ціноутворення - ключ до справедливості в ланцюгу і закликав виробників переходити від сировини до готової продукції.

"Тонна українського агроекспорту коштує в середньому EUR291. Для порівняння, в ЄС - EUR1536. Це різниця між сировинною економікою та економікою доданої вартості. Наше завдання - зробити так, щоб частка тваринництва та переробки сягнула понад 50% в агросекторі", - резюмував міністр агрополітики.

Теги: #молочна_галузь #фермери #модернiзацiя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:15 23.04.2025
Уряд розпочав навчання для фермерів із подання заявок на розмінування

Уряд розпочав навчання для фермерів із подання заявок на розмінування

14:22 21.04.2025
Фермерам прифронтових областей нададуть насіння кукурудзи під посівну-2025

Фермерам прифронтових областей нададуть насіння кукурудзи під посівну-2025

20:38 27.02.2025
Чеські та словацькі фермери блокують кордон на знак протесту проти імпорту з України та Південної Америки

Чеські та словацькі фермери блокують кордон на знак протесту проти імпорту з України та Південної Америки

19:41 24.02.2025
ФАО у 2025р. має намір підтримати 406,9 тис. українських фермерів

ФАО у 2025р. має намір підтримати 406,9 тис. українських фермерів

07:17 15.01.2025
ФАО у 2025 р. передасть фермерам Херсонської області рукава для зберігання зерна, підтримає виноробів Одеської та Закарпатської областей

ФАО у 2025 р. передасть фермерам Херсонської області рукава для зберігання зерна, підтримає виноробів Одеської та Закарпатської областей

11:11 02.01.2025
Фермери Польщі 3 січня проведуть акцію протесту проти політики ЄС, озвучено п’ять вимог - ЗМІ

Фермери Польщі 3 січня проведуть акцію протесту проти політики ЄС, озвучено п’ять вимог - ЗМІ

20:17 25.11.2024
Блокування польськими фермерами кордону лежить у площині внутрішньої політики Польщі - Стефанішина

Блокування польськими фермерами кордону лежить у площині внутрішньої політики Польщі - Стефанішина

20:49 24.11.2024
Польські фермери припинили блокування кордону з Україною

Польські фермери припинили блокування кордону з Україною

17:43 12.11.2024
Фермерам прифронтових областей почали роздавати зернові рукави для зберігання врожаю

Фермерам прифронтових областей почали роздавати зернові рукави для зберігання врожаю

19:43 06.06.2023
Експорт молочної продукції у травні зріс майже на 30% порівняно з квітнем - галузева асоціація

Експорт молочної продукції у травні зріс майже на 30% порівняно з квітнем - галузева асоціація

ВАЖЛИВЕ

ОЕСР прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 2% у 2025-2026 рр. через безпекові ризики

Надходження від акцизу за 5 міс.-2025 зросли майже на 49% - голова ДПС

Світовий банк та Мінфін працюють над угодою на $1 млрд для підтримки українських реформ

Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

ОСТАННЄ

Україна в 2024 р. увійшла до трійки постачальників органічних продуктів в ЄС

"Інтерпайп" почав постачати труби для соляних шахт в Італії

Поштову станцію можуть внести до Програми економічного та соціального розвитку Києва

Трамп підвищив мита на сталь і алюміній у США до 50%

Тестовий період роботи системи "єАкциз" треба продовжити, щоб запобігти недоотриманню 140 млрд грн податків - "Укртютюн"

ОЕСР прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 2% у 2025-2026 рр. через безпекові ризики

Втрати аграріїв Херсонщини від посухи перевищили 1 млрд - ВАР

ДТЕК у травні відновив електропостачання майже для пів мільйона абонентів у чотирьох областях

Надходження від акцизу за 5 міс.-2025 зросли майже на 49% - голова ДПС

Нардепи викликали у Раду міністра фінансів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА