Події

20:38 27.02.2025

Чеські та словацькі фермери блокують кордон на знак протесту проти імпорту з України та Південної Америки

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Чеські та словацькі фермери припаркували десятки тракторів і перекрили роботу на кордоні в четвер, протестуючи проти імпорту сільськогосподарської продукції, що надходить з ринків поза ЄС.

Як повідомляє Reuters у четвер, асоціації фермерів вимагають заблокувати угоду з південноамериканським блоком Меркосур і досягти нової угоди з Україною про захист сільського господарства ЄС, а також зменшити бюрократію з боку ЄС.

Також у протестах в четвер брали участь фермери з Угорщини та Австрії з плакатами "Зупиніть зерно з України" або "Тупик зеленої угоди", останній посилається на кліматичну стратегію ЄС. Акції протесту відбулися й на інших прикордонних ділянках, включно з пунктом пропуску в Польщі.

 

Теги: #протести #чехія #фермери #словаччина

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